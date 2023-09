Com obra em andamento, Estrada da Graciosa segue totalmente bloqueada nesta terç

Inmet faz alerta de tempo seco; confira cuidados com a saúde O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta segunda-feira (18) um alerta de baixa umidade relativa do ar para grande parte do Brasil.



Durante as obras, uma das pistas foi demolida para permitir o acesso ao talude, local que já está recebendo os primeiros serviços de recomposição da base do pavimento, com lançamento e compactação de rachão. Essa etapa será seguida por camada de brita graduada simples e finalmente a camada asfáltica, de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente).

A outra pista, que permaneceu recebendo todo o tráfego de veículos durante as obras, também será demolida para receber melhorias na base e uma nova camada asfáltica, garantindo que todo o segmento tenha um pavimento em ótimas condições. Publicidade

O tráfego de veículos ficará em duas pistas no km 7. Os serviços no local permanecem somente na parte inferior do talude, sem interferir na pista, exceto em situações pontuais para deslocamento de material ou equipamentos.



Envelopes do Lote 2 do leilão das rodovias do Paraná serão abertos em 29 de setembro Faltam 11 dias para a abertura dos envelopes do Lote 2 do novo pacote de concessões rodoviárias do Paraná. A concorrência está marcada para as 14h do dia 29 de setembro na B3