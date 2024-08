Comércio do Paraná cresce acima da média nacional em junho, com alta de 2%

De acordo com os dados da Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada nesta quarta-feira (14) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O comércio paranaense cresceu 2% em junho de 2024 em relação ao mês de maio. O aumento foi superior à média nacional no período, de 0,4% de alta.







Os números da pesquisa dizem respeito à variação no volume de vendas do comércio varejista ampliado, que inclui todos os segmentos do setor, como a comercialização de materiais de construção, veículos e motocicletas, por exemplo.





O Paraná também teve a quinta maior alta mensal do País, atrás de Rio Grande do Sul (13,8%), Mato Grosso do Sul (4,8%), Paraíba (4,5%) e Santa Catarina (2%); e à frente do Rio Grande do Norte (1,1%), Mato Grosso (0,6%), Alagoas (0,4%), Maranhão (0,4%), Pernambuco (0,3%), Ceará (0,1%), Goiás (0,1%), Amazonas (0,1%) e Sergipe (0%). Os outros 12 estados registraram queda ao longo do mês.





No acumulado do ano, considerando todo o primeiro semestre de 2024, o volume de vendas do comércio paranaense cresceu 4,3%. Na comparação dos últimos 12 meses, a pesquisa mostra que o crescimento do setor no Paraná foi de 1,8%.





Em relação à receita nominal das vendas, o comércio paranaense teve crescimento de 2,1% no mês de junho, em relação a maio. É a sexta maior alta do País e é mais do que o dobro do crescimento nacional, que foi de 0,8%. No acumulado do ano a alta foi de 6,5%, à frente de São Paulo (5,5%) e Rio de Janeiro (5,2%).