Comércio do Paraná deve contratar quase nove mil temporários no Natal

As contratações temporárias para o final deste ano estão a todo vapor. Empregadores já iniciaram os processos seletivos e a maior parte do reforço na mão de obra começa a ingressar no mercado de trabalho a partir da primeira quinzena de novembro.





Entidades representativas dos setores de comércio e serviços apontam entre 95 mil e 109 mil vagas temporárias para o Natal e, se a projeção mais otimista se confirmar, será o maior número de postos de trabalho criados no período desde 2013, quando foram abertas 115,5 mil vagas.

Segundo a CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), o Paraná deve estar entre os estados com maior número de contratações temporárias, com quase nove mil vagas.





Um estudo da CNC divulgado no último dia 26 de outubro estima um crescimento de 2,1% nas vendas de Natal do varejo em 2022 e, para atender ao aumento da demanda, a expectativa da entidade é que 109,4 mil trabalhadores temporários sejam contratados no país, a maior em nove anos.

Regionalmente, São Paulo deve ser o campeão das contratações, com a oferta de 30,3 mil vagas. Logo atrás está Minas Gerais, com 12,2 mil postos de trabalho, seguido do Paraná, com 8,9 mil vagas temporárias, e Rio de Janeiro, com 8 mil.





Esses quatro estados deverão concentrar 54% da oferta total de postos de trabalho para o Natal. As projeções da CNC utilizam como base os aspectos sazonais registrados mensalmente pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.