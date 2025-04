Concessão de pensão por morte devido a acidentes de trabalho aumenta 150% em 2024 no PR

O Paraná registrou 65 concessões de pensão por morte em decorrência de acidente de trabalho em 2024. O número é 150% maior do que em 2023, quando houve registro de 26 casos. O número coloca o estado na segunda colocação em quantidade de pensão por morte em 2024, atrás de São Paulo com 127 concessões.





O acumulado nacional tem 513 casos no ano. Os municípios paranaenses que mais registraram óbitos com concessão de pensão foram Curitiba, com sete ocorrências; Londrina, com quatro casos; e Paranaguá e Ponta Grossa com três.





Os dados são da Iniciativa SmartLab, uma plataforma organizada e alimentada por dados públicos para a promoção do Trabalho Decente guiada por dados. No caso, os números baseiam-se em informações da Previdência Social e do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), em que o SmartLab compila o número acumulado de concessões de benefícios previdenciários do tipo Pensão por morte por acidente de trabalho (B93).

A compilação e divulgação das informações faz parte da série iniciativas do Programa Trabalho Seguro no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT-PR) durante o Abril Verde, campanha anual para conscientizar sobre a importância da prevenção de acidentes e doenças no trabalho.





A juíza da 12ª Vara do Trabalho de Curitiba e gestora regional do Programa Trabalho Seguro no Paraná, Sandra Mara Flügel Assad, destacou a importância da prevenção e do cuidado com a saúde dentro das empresas para evitar o aumento destas estatísticas. “A falta de conscientização quanto à necessidade de prevenção continua alimentando as estatísticas de mortes, doenças, amputações, incapacidades e cicatrizes decorrentes do trabalho. São tragédias individuais retratadas em números e que desafiam o alcance dos estândares básicos de saúde e segurança nos ambientes laborais, com os quais o Programa Trabalho Seguro está comprometido”, declarou.

Pensão por acidentes de trabalho aumenta 50%





No caso de concessão de benefícios devido a acidentes de trabalho, os número cresceram significativamente também no ano passado. O Paraná registrou 3.026 benefícios decorrentes de acidentes de trabalho pelo INSS em 2024, contra 2.008 em 2023, um aumento de 50,6%. O número coloca o estado como o quarto com mais afastamentos. O dado geral do Brasil registra 41,9 mil ocorrências do tipo.





As cidades que mais registraram acidentes com afastamento são Curitiba (457), seguida de Cascavel (293), Londrina (181), Ponta Grossa (151) e Maringá (108).