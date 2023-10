Condições das rodovias paranaenses requerem maior atenção na volta do feriado

Quem viajou de carro neste feriadão deve redobrar os cuidados nas estradas do Paraná no retorno. O grande volume de chuva registrado no Estado nos últimos dias interditou algumas rodovias e causou estragos em outras e os motoristas devem estar atentos para as interdições e desvios.





A Polícia Rodoviária Federal registrou um fluxo de veículos dentro do esperado na véspera do feriado e espera um crescimento no movimento de viajantes nas rodovias a partir do início da tarde de domingo e deverá reforçar a segurança e a fiscalização, com aumento do efetivo no último dia do feriadão.

Os motoristas que trafegam pelas rodovias estaduais devem prestar atenção aos alertas divulgados pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual) já que os estragos causados pelas chuvas levaram à interdição parcial ou total de algumas estradas.





Na PR-410, a Estrada da Graciosa, que leva ao Litoral paranaense, o tráfego foi liberado na sexta-feira (13), das 7 às 19 horas, e voltaria a ser interrompido das 19 às 7 horas. A rota alternativa era a BR-277.

Em São Mateus do Sul, a PR-151 estava liberada para o tráfego, mas na divisa com Santa Catarina, no município de Três Barras, a estrada foi interditada por causa do alagamento no município catarinense.





A PR-151 estava sendo utilizada como rota alternativa à BR-476, interditada na altura de União da Vitória, para acesso à BR-280.

Para veículos pesados, acima de 45 toneladas, a orientação da PRE é que os motoristas utilizem rotas alternativas. As opções são retornar para Curitiba para acessar a BR-116 ou seguir pela BR-476 até Paulo Frontin e então, acessar a BR-153, sentido Irati (BR-277). Veículos leves podem seguir em direção a União da Vitória ou Lapa pela BR-476.





Também em União da Vitória, a PRC-280 foi interditada, prejudicando a ligação da BR-153 com a BR-280, alternativa para evitar o bloqueio total da BR-476.





