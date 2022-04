Condições de tráfego do Anel de Integração estão disponíveis em tempo real

O DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) iniciou a divulgação de informações em tempo real sobre as condições de tráfego nas rodovias do antigo chamado Anel de Integração, que ligam boa parte das cidades paranaenses. As informações sobre o trânsito ficam disponíveis de forma online, no portal do DER/PR e na plataforma Twitter. Em breve, as atualizações também ficarão disponíveis no Instagram.

Com o serviço, qualquer situação que interrompa ou afete o tráfego está sendo informada, bem como detalhes sobre o atendimento. As atualizações ocorrem 24 horas por dia, sete dias por semana, inclusive em finais de semana e feriados.

A novidade é possível graças ao COI (Centro de Operações Integradas) do DER/PR, que atende usuários pelo telefone 0800-400-0404 em casos de acidentes, pane, quedas de carga, animais na pista, materiais na pista, entre outros, nas rodovias federais e estaduais do antigo Anel.





O COI trabalha totalmente integrado aos serviços de operação de tráfego rodoviário contratados pelo DER/PR, para atuar nas rodovias que deixaram de ser pedagiadas. São serviços de guincho leve e pesado, para desobstrução de pista e remoção de veículos, além de operações de atendimento mecânico, como troca de pneus, carga elétrica, entre outros.





Os contratos preveem também a inspeção de tráfego, com equipes específicas para percorrer 100% da malha do Anel de Integração ao menos três vezes ao dia, verificando a necessidade de assistência aos usuários, inspecionando as pistas e participando ativamente na ocorrência de neblina, incêndios, acidentes e outras situações. O serviço também pode atuar na sinalização de emergência, desvios de tráfego e demais apoios. As informações são enviadas ao COI e alimentam o sistema de gestão do centro, e, consequentemente, as atualizações sobre o tráfego de veículos nas rodovias.

São realizados ainda serviços de apoio ao Corpo de Bombeiros no combate a incêndios nas áreas próximas às rodovias, com fornecimento de caminhões-pipa, além de atendimento a incidentes com animais soltos nas pistas, incluindo orientação aos usuários e a captura e transporte, utilizando equipamento apropriado, como caminhão boiadeiro.





O DER/PR atua nas rodovias dos antigos lotes 2 (Viapar), lote 3 (EcoCataratas), lote 4 (Caminhos do Paraná), lote 5 (Rodonorte) e lote 6 (Ecovia). No caso do lote 1, a concessionária permanece fazendo os atendimentos, graças a acordo judicial firmado com o DER/PR, com validade até 26 de novembro deste ano. As equipes utilizam algumas das edificações das antigas concessionárias de pedágio, que passaram a ser patrimônio público.