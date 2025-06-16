Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
40 casas

Condomínio do Idoso de Arapongas será inaugurado no dia 18 de julho

Redação Bonde com assessoria de imprensa
16 jun 2025 às 16:59

Compartilhar notícia

Prefeitura de Arapongas
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A Prefeitura de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) informou, nesta segunda-feira (16), que o empreendimento Viver Mais Arapongas - Condomínio do Idoso - já tem data para a inauguração oficial: 18 de julho. A solenidade deverá contar com a presença do governador do Paraná, Ratinho Junior.


A Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) confirmou que as vagas remanescentes já foram para análise, segundo Elisângela Araújo, chefe do escritório regional da Cohapar Apucarana. Ainda nesta semana, está prevista a verificação final das obras. Em breve, as casas serão mobiliadas.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Na última reunião oficial entre a Prefeitura de Arapongas e a Cohapar, foi definida a criação de uma Câmara Técnica de Secretarias para o atendimento ao empreendimento englobando as secretarias municipais de Assistência Social, Saúde, Segurança Pública e Trânsito, já que a Prefeitura tem um convênio para dar apoio e fazer a manutenção do condomínio.


VIVER MAIS ARAPONGAS

Publicidade


São 40 casas em condomínio destinado somente ao público idoso e alugadas por um valor mensal de 15% do salário mínimo nacional vigente. O investimento é de R$ 6 milhões – oriundos do Governo do Paraná.  
A modalidade é voltada ao atendimento de público com idade igual ou superior a 60 anos e cônjuge, com renda entre 0,5 e seis salários mínimos.


O Condomínio do Idoso conta com imóveis construídos em formato de condomínio horizontal fechado, com completa infraestrutura de lazer, praça de convivência, biblioteca, sala de informática, academia ao ar livre, horta comunitária, salão de festas e quiosques de jogos.

Publicidade


O empreendimento contará também com um CCI (Centro de Convivência do Idoso), área de lazer, estacionamento próprio, guarita para segurança e demais espaços.


O condomínio também leva em conta aspectos de sustentabilidade ambiental, como sistemas de captação de energia solar, captação de águas das chuvas e poços artesianos.


Leia também:

Imagem
Princesa Kako do Japão visita as Cataratas do Iguaçu em última passagem pelo país
O Parque Nacional do Iguaçu recebeu a visita oficial da princesa Kako de Akishino, integrante da família imperial japonesa, na manhã deste domingo (15), em celebração aos 130 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e o Japão.
Logo Bonde
Foto de Perfil de / Redação Bonde com assessoria de imprensa

Por Redação Bonde com assessoria de imprensa.

Perfil responsável pela produção e publicação de matérias, notas e atualizações jornalísticas do Portal Bonde, em parceria com assessorias de imprensa. Conteúdo apurado, redigido e revisado com responsabilidade, precisão e compromisso com o interesse público.

condomínios Atenção ao idoso Casa de idosos Casal de idosos Centro de Convivência da pessoa Idosa Arapongas
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas