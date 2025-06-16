Condomínio do Idoso de Arapongas será inaugurado no dia 18 de julho

A Prefeitura de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) informou, nesta segunda-feira (16), que o empreendimento Viver Mais Arapongas - Condomínio do Idoso - já tem data para a inauguração oficial: 18 de julho. A solenidade deverá contar com a presença do governador do Paraná, Ratinho Junior.



A Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) confirmou que as vagas remanescentes já foram para análise, segundo Elisângela Araújo, chefe do escritório regional da Cohapar Apucarana. Ainda nesta semana, está prevista a verificação final das obras. Em breve, as casas serão mobiliadas.

Na última reunião oficial entre a Prefeitura de Arapongas e a Cohapar, foi definida a criação de uma Câmara Técnica de Secretarias para o atendimento ao empreendimento englobando as secretarias municipais de Assistência Social, Saúde, Segurança Pública e Trânsito, já que a Prefeitura tem um convênio para dar apoio e fazer a manutenção do condomínio.



VIVER MAIS ARAPONGAS

São 40 casas em condomínio destinado somente ao público idoso e alugadas por um valor mensal de 15% do salário mínimo nacional vigente. O investimento é de R$ 6 milhões – oriundos do Governo do Paraná.

A modalidade é voltada ao atendimento de público com idade igual ou superior a 60 anos e cônjuge, com renda entre 0,5 e seis salários mínimos.



O Condomínio do Idoso conta com imóveis construídos em formato de condomínio horizontal fechado, com completa infraestrutura de lazer, praça de convivência, biblioteca, sala de informática, academia ao ar livre, horta comunitária, salão de festas e quiosques de jogos.

O empreendimento contará também com um CCI (Centro de Convivência do Idoso), área de lazer, estacionamento próprio, guarita para segurança e demais espaços.



O condomínio também leva em conta aspectos de sustentabilidade ambiental, como sistemas de captação de energia solar, captação de águas das chuvas e poços artesianos.



