Condutor e passageira de moto morrem em acidente em Cornélio Procópio

Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito no km 41 da PR-160, entre Leópolis e Cornélio Procópio (Norte Pioneiro), na noite deste domingo (06).

Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente foi uma colisão frontal em um trecho de reta, por volta das 20h45, entre um Fiat Siena com placas de Campinas-SP e uma motocicleta Honda Fan 160 com placas de Leópolis.

O motorista do Siena, um homem de 28 anos, teve ferimentos graves. As outras duas ocupantes do carro, mulheres de 40 e 59 anos, tiveram ferimentos médios. Os três foram encaminhados à Santa Casa de Cornélio Procópio.





As duas pessoas que estavam na moto não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O condutor era um homem de 27 anos, e a passageira era uma mulher de 23. Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico-Legal de Londrina). As identidades das vítimas não foram divulgadas.