Condutor perde controle do veículo em Cianorte e acerta uma árvore

O condutor de um Ford Fiesta perdeu o controle do automóvel enquanto trafegava pela PR 323 e colidiu o veículo contra o tronco de uma árvore, no final da tarde desta quinta-feira (4), no município de Cianorte (Noroeste).
Seguindo rumo ao município de Tapejara (Região Metropolitana de Umuarama), o motorista desgovernou o carro quando chegou no Km 218, enquanto saia pela margem à direita da rodovia.
Além dos danos ao veículo, o condutor saiu ferido da situação e precisou ser encaminhado pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao atendimento mais próximo. Sem que o teste etilométrico fosse feito.
BONDE NAS REDES SOCIAIS
Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.
Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.