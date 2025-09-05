Condutor perde controle do veículo em Cianorte e acerta uma árvore

O condutor de um Ford Fiesta perdeu o controle do automóvel enquanto trafegava pela PR 323 e colidiu o veículo contra o tronco de uma árvore, no final da tarde desta quinta-feira (4), no município de Cianorte (Noroeste).





Seguindo rumo ao município de Tapejara (Região Metropolitana de Umuarama), o motorista desgovernou o carro quando chegou no Km 218, enquanto saia pela margem à direita da rodovia.

Além dos danos ao veículo, o condutor saiu ferido da situação e precisou ser encaminhado pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao atendimento mais próximo. Sem que o teste etilométrico fosse feito.

