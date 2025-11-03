Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Eleições Ao Vivo
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Para Lisboa

Paraná terá voo para a Europa a partir de julho de 2026

Redação Bonde com AEN-PR
03 nov 2025 às 16:22

Compartilhar notícia

Josiel Aparecido/Portal Bonde
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O governo do Paraná e diretores da TAP Air Portugal anunciaram nesta segunda-feira (3) a criação da primeira rota aérea regular que ligará o Paraná à Europa. A empresa aérea portuguesa, principal companhia europeia em operação no Brasil, vai iniciar em 2 de julho de 2026 os voos entre a região de Curitiba e Lisboa, com três voos por semana saindo do Aeroporto Internacional Afonso Pena, com início das vendas de passagens em 11 de novembro.


“A nova rota da TAP reforça o protagonismo do Paraná no cenário global. Essa ligação direta com Portugal a partir de Lisboa vai impulsionar o turismo, facilitar a vinda de visitantes europeus e ampliar as oportunidades de negócios com a Europa”, afirmou o governador Ratinho Junior. 

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


O governador também lembrou que o Estado vive um momento de expansão no setor. “Somente neste ano, o número de turistas internacionais cresceu 22,9%, consolidando o Paraná como o quarto principal portão de entrada de estrangeiros no Brasil. Esse voo da TAP é mais um passo no processo de internacionalização do nosso Estado”, acrescentou.


O novo serviço internacional representa um marco histórico para o turismo e os negócios no Estado, o que promete ampliar o fluxo de turistas europeus para o Paraná, além de facilitar o deslocamento de turistas e empresários paranaenses para o velho continente.


Os voos serão operados com aeronaves Airbus A330-200, que possuem capacidade para 269 passageiros. Eles seguirão o trajeto direto de Lisboa à Curitiba, com uma parada técnica no Rio de Janeiro no retorno à Capital Portuguesa. As partidas do Paraná serão às terças, quintas e sábados.

Cadastre-se em nossa newsletter


De acordo com Carlos Antunes, diretor da TAP para as Américas, a nova ligação reforça a estratégia da companhia de ampliar a presença no Brasil e fortalecer os laços entre os dois países. “O Brasil é um mercado estratégico para a TAP, e o Paraná passa a integrar essa rede de conexões com a Europa. Queremos aproximar ainda mais portugueses e brasileiros, oferecendo conectividade, conforto e eficiência”, disse.

parana Paraná voo Europa Lisboa Portugal
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas