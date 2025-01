Confira 10 dicas de segurança para ver os shows do Verão Maior Paraná

Os shows gratuitos do Verão Maior Paraná começam nesta sexta-feira (10), em Matinhos e Pontal do Paraná, e devem atrair mais de 1 milhão de pessoas ao longo da temporada. Para auxiliar na segurança a SESP (Secretaria da Segurança Pública do Paraná) divulgou orientações práticas durante o evento.





Segundo o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, as forças de segurança estão preparadas para atender ao grande público e garantir uma experiência tranquila. “Nosso objetivo é de que todos curtam o evento com total segurança. As equipes estarão presentes em cada detalhe, prontas para agir caso necessário”, afirmou.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Além do patrulhamento reforçado, as autoridades destacam a importância da colaboração do público. As dicas abrangem medidas simples, mas eficazes, que ajudam a manter o clima de festa e a segurança de todos os participantes.





Publicidade

VEJA AS 10 DICAS DE SEGURANÇA





Publicidade

1 - Cuide das crianças, idosos e pessoas com deficiência





Publicidade

Coloque pulseirinhas de identificação com o nome e o telefone do responsável. Caso alguém se perca, procure um policial ou bombeiro. Combine um ponto de encontro visível para facilitar o reencontro.





Publicidade

2 - Evite banhos de mar à noite





Publicidade

A baixa visibilidade e o risco de correntes marítimas tornam o banho de mar perigoso, especialmente após o consumo de bebidas alcoólicas. Prefira aproveitar o mar durante o dia e sempre próximo a um ponto de guarda-vidas.





Publicidade

3 - Em caso de necessidade, procure as forças de segurança





Policiais e bombeiros estarão espalhados em pontos estratégicos. Caso precise de ajuda, recorra a eles imediatamente.





4 - Não leve garrafas ou objetos de vidros





Itens de vidro podem causar cortes ou outros acidentes. Use recipientes de plástico ou alumínio para transportar suas bebidas, garantindo a segurança de todos.