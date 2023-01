Confira dicas para aproveitar o verão paranaense longe do litoral

Apesar do verão estar geralmente associado à praia, a temporada também é convidativa para atividades em outro ambientes. Parques, espaços culturais e áreas abertas também são atrativos para dias quentes, em especial para quem busca aproveitar o período de férias. Longe do litoral, o Paraná também tem várias atrações interessantes, como Ponta Grossa e região, que agregam opções para agradar os mais diferentes tipos de passeio.

Confira dicas para curtir Ponta Grossa e região no verão:

Vila Velha – Tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Estadual, o Parque Vila Velha é uma das mais conhecidas atrações de lazer e aventura no Paraná. São quase quatro mil hectares que conservam fragmentos da mata de Araucária e vegetação de Campos Nativos, além de formações rochosas milenares, lagoas, furnas e outras atrações naturais. O parque abre de quarta a segunda-feira. Mais informações em paranaturismo.pr.gov.br.

Buraco do Padre – Outro parque da região que tem ganhado cada vez mais atenção é o Buraco do Padre. O passeio começa com uma trilha pela natureza e chega à cachoeira de 30 metros de altura deságua em um anfiteatro rochoso e termina em um amplo lago. O parque tem ainda outros pontos interessantes como o Poço Encantado e mirantes. Há limite de visitantes diários, por isso é melhor garantir ingresso antecipado no site buracodopadre.com.br.

Centro de Cultura – Um prédio centenário resgata a tradição cultural de Ponta Grossa e abre espaço para novidades. O casarão, tombado como Patrimônio Cultural de Ponta Grossa, agrega um auditório, uma área externa e uma galeria, nos quais acontecem com frequência atrações culturais. O Centro de Cultura fica na R Dr. Collares, 436.

Catedral Sant’Ana – Os vitrais da Catedral Sant’Ana são uma atração à parte. A construção é de 1978, mas remonta uma história de quase dois séculos da Paróquia na cidade. Fica localizada em um dos pontos mais altos da cidade, em frente à Praça Marechal Floriano Peixoto, outra parada interessante para uma caminhada leve em área verde no centro da cidade.

Lanche da tarde – Uma parada saborosa no dia é na Padá Padoca. O espaço tem um cardápio variado que vai de pratos para almoço até sanduíches e saladas. As torradas estão entre as favoritas de quem já conhece o endereço, na R. DR. Paula Xavier, 977, em sabores que vão do ovo com bacon ao salmão curado com sour cream. Os cafés especiais também ganham destaque. Mais sobre a Padá no Instagram @pada.padoca.

Sorveteria – Saindo da Catedral, a região é ótima para aproveitar o pôr do sol. Novidade na cidade, a SOFT Ice Cream foi inaugurada no fim de 2022. A empresa curitibana instalou sua primeira unidade fora da capital paranaense em Ponta Grossa, levando seu sorvete artesanal. O destaque fica com o sorvete preto: a massa sabor chocolate leva três blends de cacau, que ganham cor intensa, e também a casquinha, produção paranaense. Localizada em ponto alto, da loja se tem uma vista da cidade, que no fim da tarde ganha um tom especial. Mais sobre a rede no Instagram @soft.icecream.co.

Pôr do Sol – Para encerrar o dia, a Praça do Pôr do Sol é a melhor escolha. Um dos pontos do lazer mais atuais da cidade, também fica na região mais alta da cidade, favorecendo a vista. Outro destaque da atração é ter sido construída com quase 90% de materiais reaproveitados, destacando o caráter ecológico da praça. A Praça do Pôr do Sol fica na R. Visconde de Nácar.