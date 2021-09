Confira o abre e fecha no recesso e feriado de 7 de setembro em Maringá

Devido ao feriado do dia 7 de setembro e o recesso municipal na segunda (6), a Prefeitura de Maringá manterá os serviços essenciais em funcionamento. Confira o que abre e fecha:

Paço Municipal







As secretarias de Mobilidade Urbana e de Segurança seguem as regras do Paço Municipal. Agentes da Mobilidade Urbana e Guarda Municipal estarão de plantão todos os dias. Ocorrências devem ser feitas pelo 153 (Guarda Municipal).

Continua depois da publicidade