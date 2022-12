Congestionamentos nas rodovias paranaenses ultrapassam 20 quilômetros

Planejamento e informação são ferramentas fundamentais para lidar com os congestionamentos nas rodovias paranaenses, que chegaram a superar os 20 km de fila na terça-feira (27).





A recomendação é do porta-voz da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Fabiano Moreno.



“O motorista tem que saber que a viagem será um pouco mais longa e ele vai ter realmente um incremento de tempo até maior do que já teria com o movimento de fim de ano. Antes de pegar a estrada ele precisa se informar das condições da rodovia, da estimativa de tempo de viagem nessas condições. Se informe antes de sair de casa e veja a melhor rota, com a sua estimativa de tempo de viagem”, orientou.





A inspetora da PRF, Andressa Mariotto, completou ser preciso ter paciência.

“Ao programar a viagem, prepare um lanche e leve água, além de verificar de antemão os pontos em que é possível fazer a parada para usar o banheiro. O que importa é chegar ao destino para poder confraternizar com as pessoas”, declarou.





“A procura tanto pelo litoral paranaense quanto pelo litoral catarinense sempre gerou lentidão nas rodovias que ligam o Paraná a Santa Catarina e Curitiba a Paranaguá. Historicamente sempre tivemos formação de fila nesses trechos nas épocas de fim de ano, principalmente entre o Natal e o Ano-Novo e o retorno do Ano-Novo. Essa situação foi agravada pela redução de disponibilidade de faixas nas rodovias pelas restrições que tivemos, devido aos deslizamentos que ocorreram na BR-277 e na BR-376. Esse estrangulamento gerou um agravamento da situação do trânsito para o litoral nesse período”, declarou Moreno.





