Conscientização marca Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho no Paraná

O Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, 27 de julho, é uma data que destaca a importância de medidas preventivas para garantir a Segurança e a Saúde dos trabalhadores.





Segundo dados do INSS/CATWEB de 2022, o Brasil registrou 612,9 mil acidentes de trabalho, dos quais 44,8 mil foram no Paraná. Desse total, 232 acidentes resultaram em óbito no estado. Vale ressaltar que os números são dos casos registrados, por isso, subnotificados.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A cidade de Curitiba lidera o ranking estadual de notificações, com 20,8% dos acidentes de trabalho, seguida por Cascavel com 6,44% e Londrina com 5,65%. Esses números ressaltam a necessidade de um compromisso contínuo com a segurança no ambiente de trabalho e com a criação da cultura da prevenção.







“A cultura da prevenção de acidentes é baseada na conscientização, responsabilidade e envolvimento de todos os trabalhadores na identificar e mitigar riscos no ambiente de trabalho”, afirma Mariano Alberich, Engenheiro de Segurança do Trabalho no Sesi do Paraná.

Publicidade





“Envolve treinamentos regulares, uso correto de equipamentos de proteção individual, e inspeções periódicas dos equipamentos. Também fomenta a comunicação aberta sobre segurança e promove um ambiente organizado e ergonomicamente adequado. Ao priorizar a prevenção, cria-se um ambiente de trabalho mais seguro e produtivo”, completa.







Para prevenir acidentes, especialistas reforçam a importância de ações, principalmente de treinamento e capacitação. Ofereça treinamentos regulares para os trabalhadores sobre práticas seguras e sobre as atividades de riscos no ambiente de trabalho. Capacite-os também quanto ao uso correto dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual).





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: