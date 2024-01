Consumo de energia no Paraná cresceu 10% nos últimos meses de 2023

O consumo de energia no Paraná cresceu 10% no quarto trimestre de 2023, em comparação com o mesmo período do ano anterior.





A alta foi impulsionada, entre outros fatores, pelas elevadas temperaturas registradas durante a primavera e o início do verão. Ao longo do ano, na comparação de 2023 com 2022, o consumo de energia aumentou 4%.



Entre os meses de outubro e dezembro do ano passado, o consumo atingiu a marca de 8.814 GWh (gigawatt-hora). De janeiro a dezembro, o volume total consumido chegou a 33.850 GWh, refletindo um aumento de 4% em relação ao ano anterior.





O crescimento no último trimestre foi impulsionado pelo aumento de consumo nos setores residencial, comercial e rural, com taxas de crescimento de 16,8%, 17,7% e 12,6%, respectivamente. Considerando os 12 meses, foram registradas altas de 8,2% (residencial), 7,7% (comercial) e 1,2% (rural).

A alta no setor residencial foi influenciada, principalmente, pelo clima mais quente durante os meses finais do ano e o aumento de 2,1% no número de clientes nessa categoria, que alcançou a marca de 4.212.397 unidades consumidoras o Estado, representando 82,5% do total de clientes da empresa: 5.101.084.





O crescimento também foi estimulado pelo desempenho sólido do setor comercial, tanto no varejo quanto no atacado. O setor rural experimentou um aumento principalmente devido ao crescimento na agricultura, pecuária e serviços relacionados.



O setor industrial cresceu 1,7% no último trimestre, impulsionado principalmente pelo aumento no consumo para a fabricação de alimentos – de janeiro a dezembro, 0,3%.







MERCADO CATIVO

Considerando apenas o mercado cativo da Copel – consumidores que adquirem energia obrigatoriamente da concessionária que atende a sua região –, houve um incremento de 12,1% no consumo de energia no quarto trimestre em comparação com o mesmo período de 2022.





No acumulado do ano, a alta foi de 4,1% em relação aos 12 meses do ano anterior.





