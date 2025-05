Contorno Leste, que vai ligar PR-445 à BR-369, está previsto para o 6° ano de concessão

A obra do Contorno Leste de Londrina, que vai ligar a PR-445 à BR-369, está garantido no Lote 4 do pedágio e deve começar a ser construído a partir do sexto ano da concessão. As informações foram repassadas para as lideranças de Londrina em uma reunião na tarde desta quarta-feira (7) no Ministério dos Transportes, em Brasília.





O prazo estipulado é necessário para se conseguir o licenciamento ambiental e desenvolver o projeto da obra, que ainda não foram feitos. A FOLHA já havia mostrado em dezembro que o PER (Programa de Exploração da Rodovia) do lote estipulava que o Evtea (Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental) do Contorno Leste deveria ser entregue até o quinto ano da concessão. Ou seja, como o edital deve ser publicado em maio e o leilão realizado em setembro, a obra não vai começar antes de 2030.





O ponto mais importante da reunião foi o acordo para alterar a redação do edital e deixar explícita a obrigatoriedade de tirar a obra do papel. Também foi confirmado que, após a conclusão do Contorno, haverá impacto na tarifa do pedágio. O valor do Contorno só será conhecido após a conclusão dos estudos técnicos.





Atualmente, os documentos relativos ao Lote 4 estão sendo analisados pelo TCU (Tribunal de Contas da União). O Contorno Norte de Londrina já está contemplado no projeto, com previsão de ser entregue no sexto ano.





O Contorno Leste de Londrina busca criar um ramal rodoviário ligando a PR-445 à BR-369, próximo à Ceasa. Com isso, um dos benefícios será o deslocamento dos veículos pesados que hoje trafegam pela avenida Dez de Dezembro, no perímetro urbano de Londrina.





Participaram da reunião as deputadas federais Luísa Canziani (PSD) e Lenir de Assis (PT), o deputado federal Luiz Carlos Hauly (Podemos) e lideranças da sociedade civil organizada.