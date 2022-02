Contorno Sul de Rolândia fica interditado por 1h30 após caminhão bater contra barranco

Um dos sentidos do Contorno Sul de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) ficou interditado por 1h30 na tarde desta quarta-feira (02), devido a um acidente envolvendo um caminhão. Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 17h, no km 4 da rodovia, sentido Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).

De acordo com o relatório da polícia, o caminhão de modelo Scania R124, com placas de Presidente Prudente-SP, perdeu o controle em um trecho de descida e bateu contra um barranco nas margens da pista. O veículo ficou parado sobre uma das faixas da via, bloqueando o trânsito. O motorista, de 39 anos, não teve ferimentos.

O Contorno Sul de Rolândia, oficialmente chamado de PR-986, faz a ligação entre dois pontos da BR-369, que passa pelo município. Assim, com o bloqueio no Contorno Sul, os motoristas que seguiam pela BR-369 foram orientados a desviar para um caminho alternativo, por dentro da cidade de Rolândia. Após cerca de 1h30, o caminhão foi removido e o trânsito foi liberado na via.