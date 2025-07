Cooperação entre Londrina e Maringá ajuda crescimento regional

Com uma população cerca de 27% menor do que a de Londrina, Maringá reúne indicadores de desenvolvimento mais positivos. Segundo o IFDM (Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal), o município da Região Noroeste sai na frente quando o assunto é educação, saúde, emprego e renda. Em 2023, o IFDM de Maringá ficou em 0,8814 enquanto em Londrina foi de 0,8341. O índice varia de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento socioeconômico da localidade. Pelo recorte de emprego e renda, Maringá atingiu o nível máximo no ano computado.





O Firjan considera altos em desenvolvimento os municípios pontuados acima de 0,8, o que coloca as duas cidades em condição de igualdade, apesar da ligeira vantagem observada em Maringá.

Quando comparados os PIBs (Produto Interno Bruto) dos dois municípios, Maringá também se destaca. Em 2021, a renda per capita dos maringaenses foi calculada em R$ 51.909 ante R$ 40.637 em Londrina, uma diferença de mais de 20%.





Ações conjuntas

Mas muito além de alimentar antigas rixas entre londrinenses e maringaenses, os dados podem ser lidos de uma outra forma e ser usados como ponto de partida para o planejamento de ações conjuntas entre os dois municípios. Londrina e Maringá ocupam, respectivamente, a segunda e a terceira colocações no ranking das cidades mais populosas do Paraná, atrás apenas de Curitiba, o que aponta para um enorme potencial de crescimento econômico e social a partir do trabalho em cooperação, com o estímulo e desenvolvimento das melhores competências de cada uma.





