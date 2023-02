Cornélio Procópio promove um dos maiores carnavais do Paraná; veja a programação

Com shows, bloquinhos e trio elétrico, a cidade de Cornélio Procópio está organizando uma programação de cinco dias para o Carnaval de 2023.





Entre 17 e 21 fevereiro, a população vai poder conferir shows de cantoras como Carla Cristina e Carla Visi e a banda O Bahia, que vai comandar o trio elétrico. A festa vai ser realizada ao longo da Avenida XV de Novembro, principal via da cidade.

Rafael Haddad, secretário municipal de Cultura de Cornélio Procópio, conta que a festa é gratuita e aberta a toda a população. Segundo ele, o carnaval de rua da cidade não é uma novidade, mas esse ano vai contar com um diferencial: “será a primeira vez que traremos atrações de renome nacional”. A expectativa do município é receber mais de 100 mil pessoas durante os cinco dias de festa.



Sobre a segurança, o secretário ressalta que uma mobilização está sendo feita na cidade.





“Teremos policiamento reforçado durante todo o evento, com viaturas em cada esquina do trajeto, câmeras de segurança e equipes da Secretaria de Saúde com ambulâncias”, destaca.







