Corpo de adolescente de 16 anos é encontrado no Litoral do Paraná

O corpo do adolescente de 16 anos que estava desaparecido há três dias após a canoa que ocupava virar na Baía de Paranaguá, no litoral do Paraná, foi encontrado neste domingo (25) por um pescador.





O homem se deparou com o corpo do adolescente entre a Ilha do Amparo e a Pedra do Guarazinho e o levou ele até o Centro Integrado de Operações Marítimas, que na sequência acionou o IML (Instituto Médico Legal).

Na quinta-feira (22), a embarcação com o adolescente e outros dois colegas virou durante o transporte de caranguejos.





