Corpo de Bombeiros faz mais de 700 salvamentos no Litoral do Paraná durante o verão

A atuação do CBMPR (Corpo de Bombeiros Militar do Paraná) durante o verão já fez em torno de 741 salvamentos e mais de 85.077 ações preventivas de 17 de dezembro de 2022 a 16 de janeiro de 2023.





Balanço divulgado nesta segunda-feira (16) indicou que além dos salvamentos e das ações preventivas, o CBMPR também localizou 398 crianças que estavam perdidas nas areias. Por conta disso, o uso da pulseirinha de identificação nas crianças se tornou indispensável. Até o momento as equipes do CBMPR já distribuíram 8.413 pulseiras de identificação.

Durante a temporada de verão, o litoral paranaense conta com um efetivo de 535 bombeiros militares e 133 guarda-vidas civis, que estão nos 92 postos distribuídos em toda orla.





Os postos de guarda-vidas funcionam diariamente nas praias de Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná e Ilha do Mel, e contam com um posto tático-móvel em Morretes. Contando, inclusive, com embarcações para auxílio nas rondas marítimas e nos salvamentos.

Nos primeiros 30 dias foram 741 salvamentos em água e houve, infelizmente, oito mortes. O Corpo de Bombeiros reforça que é preciso seguir as medidas de segurança para que o passeio seja tranquilo.





De acordo com a porta-voz do Corpo de Bombeiros, capitã Thayane de Lima, o CBMPR tem ressaltado aos banhistas e veranistas que vêm ao Litoral para que sempre procurem uma área protegida pela corporação. “Nós trabalhamos diariamente das oito às dezenove horas e temos noventa e dois postos espalhados em todo o nosso litoral. É muito importante que ao entrar no mar o banhista procure essa área protegida, porque se precisar intervir de alguma forma estamos mais próximos”, disse.





Ela orienta também para que os banhistas que já possuem uma conduta segura com habilidade em nadar não extrapolem os seus limites físicos, fiquem realmente numa condição segura. Além de não fazer uso de bebidas alcoólicas antes de entrar no mar, evitar entrar logo após se alimentar e não desviar a atenção das crianças estão entre as recomendações da capitã. “Observar e obedecer as bandeiras de sinalização é outro ponto de destaque”, acrescenta.