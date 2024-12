Corpo de Bombeiros Militar reforça orientações aos banhistas do litoral do Paraná

Para garantir a segurança dos veranistas, o CBMPR (Corpo de Bombeiros Militar do Paraná) reforça as orientações e a importância de respeitar as sinalizações na hora de entrar na água. O alerta também é importante diante de casos recentes de afogamentos. Neste final de semana dois jovens morreram afogados na Praia Mansa, em Matinhos.





Ações preventivas, como prestar atenção nos locais onde estão fixadas as bandeiras e faixas de orientação, colaboram para que a população tome conhecimento sobre lugares apropriados e inapropriados para entrar na água. O CBMPR ressalta também que os turistas e moradores devem ficar próximos aos postos salva-vidas e se banhar com altura da água apenas até o umbigo.

Outra orientação é não deixar crianças sozinhas na água, mantendo-as sempre próximo ao responsável, com no máximo um braço de distância. Além disso, o CBMPR também orienta que a população evite a ingestão de bebidas alcoólicas antes de entrar na água, o que pode influenciar em uma redução dos reflexos do banhista e causar um afogamento.





As orientações colaboram para um verão mais seguro e com menos ocorrências. No Verão Maior Paraná 2023/2024, o estado registrou 18 mortes por afogamento, nenhuma em locais com fiscalização do Corpo de Bombeiros.

O comandante-geral do CBMPR, coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior, reforça o período mais propício para banho e também enfatiza que a atuação dos bombeiros salva vidas. “Os banhistas devem entrar na água dentro do horário de funcionamento dos postos, das 7h às 20h, e devem evitar a qualquer custo lugares sem a presença de guarda-vidas. Onde há guarda-vidas temos proteção e resposta imediata”, explicou.





“Orientamos que as pessoas devem evitar ir muito no fundo no mar, especialmente aquelas que não sabem nadar. Isso porque ela pode cair em um buraco ou ser levada por uma corrente, podendo gerar uma situação de afogamento”, destaca a porta-voz do Corpo de Bombeiros no Verão Maior Paraná na Costa Leste, capitã Tamires Silva Pereira. "E as dicas são as mesmas para o Litoral e a Costa Oeste/Noroeste. A única distinção é que no Litoral os banhistas também devem redobrar as atenções com as correntes de retorno”.

