Corpo de turista canadense é encontrado nas Cataratas do Iguaçu

Um turista canadense de 60 anos morreu ao cair no lado argentino das Cataratas do Iguaçu. Ele desapareceu nesta segunda-feira (17) nas águas turbulentas e seu corpo foi encontrado nesta terça (18) do lado brasileiro, na área de Salto Bosetti, no Rio Iguaçu. A polícia ainda apura as circunstâncias da morte; entre as possibilidades há a de ele ter se desequilibrado ao tentar fazer uma selfie.





O diretor municipal da Entidade de Turismo do Iguaçu, Marcelo Gione, confirmou na manhã desta quarta (19), ao canal de TV argentino Cadena 3, que o corpo encontrado realmente pertence ao turista desaparecido.

Publicidade

Publicidade





"De fato, soubemos por fotos e vídeos que nos enviaram que o corpo pertence à pessoa que se jogou. É um fato lamentável, está agora nas mãos da Justiça investigar em que circunstâncias aquela pessoa caiu na água. Devemos agir com cautela até que a Justiça apure as verdadeiras causas do acidente", comentou.





Ainda não se sabe se ele caiu na água por acidente ao tentar tirar uma selfie ou se mergulhou propositadamente. Mas a polícia argentina já confirmou que ele não fazia parte do grupo que estava sendo acompanhado por Héctor Ball, o chefe dos guardas florestais.





Vários visitantes alertaram os guias para a queda do homem. Apesar do fato trágico, os passeios não foram cancelados. Na quinta-feira (13) foi registrado o segundo maior volume de água nas Cataratas em toda a história. Nesta data, a vazão chegou a 16,5 milhões de litros de água por segundo, 11 vezes mais que a média anual, de 1,5 milhão.