Criança morre em acidente de carro e caminhão na BR-369 em Andirá

Uma criança morreu em um acidente no fim da noite de segunda-feira (4) na BR-369 em Andirá (Norte Pioneiro).

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a situação ocorreu por volta das 23h, no km 40 da BR-369. Houve uma colisão transversal envolvendo um caminhão-baú e um Chevrolet Corsa. O caminhão cruzava a via quando se chocou na lateral do veiculo que seguia sentido Bandeirantes (Norte Pioneiro) a Ourinhos-SP.

O motorista do Corsa e a esposa sofreram ferimentos graves e foram encaminhados pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para um hospital em Andirá, e a criança foi a óbito no local. O condutor do caminhão ficou ileso. Não foram divulgados nomes nem idades.





Compareceram a Polícia Civil de Andirá, a perícia e o IML (Instituto Médico-Legal) de Jacarezinho.





A PRF está apurando as cincunstancias e fará o boletim de acidente de trânsito.