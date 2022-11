Debate de projeto que altera administração de colégios militares é adiado

O deputado estadual Tadeu Veneri (PT-PR) pediu, nesta quarta-feira (9), na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Alep (Assembleia Legislativa do Paraná), vistas do projeto de lei do governo que propõe mudanças na administração das 198 escolas cívico-militares do estado.





Com isso, a avaliação e votação ficam adiadas para o fim do mês.

De acordo com a proposição, as novas contratações de diretores militares passariam a ser para o cargo de monitor educacional.





A escolha de militares da reserva para a função ficaria a cargo da Seed (Secretaria de Estado de Esporte e Educação) e não mais da Sesp (Secretaria de Estado de Segurança Pública).





A proposta prevê que os militares não usem mais fardas nem andem armados nas escolas. Eles utilizariam uniforme próprio com identificação, e os policiais fardados deverão ficar na área externa da instituição e responsáveis apenas pela segurança.





