Defesa Civil atende municípios atingidos pelos temporais; ventos chegaram a 121 km/h

A Defesa Civil do Paraná está monitorando o cenário de chuvas que atingiram o Estado desde o final de semana e perduram nesta segunda-feira (22). Sete municípios já registraram ocorrências dentro do sistema do órgão estadual, de acordo com o último boletim, das 9h, com cerca de 1,6 mil pessoas afetadas e outras oito desalojadas. As cidades que acionaram o órgão são Coronel Domingos Soares, Dois Vizinhos, Marmeleiro e Renascença (todas no Sudoeste), Guarapuava (Centro), Nova Santa Rosa (Oeste) e Ponta Grossa (Campos Gerais).

Segundo a Defesa Civil, Dois Vizinhos foi a cidade mais impactada pelo vendaval, com 1,2 mil pessoas afetadas, e cerca de 400 casas danificadas. Na sequência, Ponta Grossa teve 200 pessoas afetadas pelas chuvas, com 50 residências danificadas. Em Marmeleiro e Coronel Domingos Soares, 80 pessoas foram impactadas pelas chuvas, com 20 casas afetadas em cada. Guarapuava teve oito residências danificadas, com 25 pessoas afetadas.

A Defesa Civil informa que cada NAR (Núcleo de Atuação Regional) segue prestando suporte aos municípios e que o monitoramento e atualizações de novos boletins de ocorrência permanecem ativos.

Levantamento do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) mostra que os maiores acumulados de chuva, até as 5 da manhã desta segunda-feira (22), foram registrados em Ouro Verde do Oeste (75,6 mm), Toledo (70 mm), Ubiratã (68 mm), Guarapuava (49,9 mm), Laranjeiras do Sul (48,6 mm), Mangueirinha (44,6 mm), Santa Helena (43,4 mm), Candói (41,4 mm), Coronel Domingos Soares (41 mm), Quedas do Iguaçu (40,6 mm), Palotina (38 mm), Umuarama (37,8 mm), Altônia (36 mm), Palmas (35,1 mm) e Pinhão (39 mm).



Ventos



Os estragos provocados pela chuva foram potencializados pelas fortes rajadas de vento que a acompanham. Em Ubiratã, no Centro-Oeste, a força do vento chegou a 121 km/h na madrugada, por volta da uma da manhã. Velocidade parecida foi registrada em Altônia, com 102,2 km/h, também a uma da manhã. Ponta Grossa (83,9 km/h), Guaíra (77 km/h), Umuarama (74,2 km/h), Cascavel (73,8 km/h), Laranjeiras do Sul (72,7 km/h) e Campo Mourão (71,3 km/h) também registraram fortes rajadas de vento durante a madrugada.

Em Curitiba, a rajada mais forte registrada pelos equipamentos do Simepar foi de 58,7 km/h às 5h15. Fazenda Rio Grande teve ventos mais fortes, de 70,9 km/h, enquanto que Cerro Azul teve rajada de vento de 76,7 km/h. Na medição feita pelos equipamentos do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, a rajada foi de 77,7 km/h às 5h21. As três cidades ficam na Região Metropolitana da Capital.



Falta de luz

Equipes da Copel (Companhia Paranaense de Energia) estão em campo desde o início dos temporais no Paraná e seguem mobilizadas. Em todo o Paraná, aproximadamente 405 mil domicílios estão com o fornecimento de energia elétrica interrompido em decorrência do evento climático, em mais de 5,8 mil ocorrências para inspeção e atuação dos profissionais da companhia.

De acordo com o Simepar, além das precipitações há registro de descargas atmosféricas pela manhã, especialmente entre o Oeste, Noroeste e o Vale do Ivaí. Nas estações de Altônia e Ubiratã, na região Noroeste, as rajadas de vento superaram os 100 km/h nas últimas horas.

Em Bandeirantes, na região Norte do Paraná, duas torres de alta tensão foram derrubadas pela força dos ventos. As regiões usualmente atendidas pelas linhas destas torres estão atendidas por linhas alternativas, portanto não há imóveis sem luz por conta da queda. Trabalhadores locais e de outras regiões irão intensificar as ações na reconstrução das estruturas, com previsão de conclusão para o final desta semana.

A falta de luz pode ser informada pelo aplicativo da Copel, pelo site www.copel.com ou pelo WhatsApp (41) 3013-8973. Em situações de temporais, deve-se seguir as orientações da Defesa Civil e jamais aproximar-se de locais onde haja postes quebrados ou fios caídos. Situações de risco devem ser relatadas à Copel através do telefone 0800-510-0116.



Bombeiros



O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) também acompanha as ocorrências envolvendo as chuvas pelo Estado. Foram registrados destelhamentos em Ponta Grossa no domingo (21), afetando 22 casas e uma escola. Foram entregues lonas às pessoas atingidas, enquanto que a instituição de ensino foi interditada.

Em Marechal Cândido Rondon, no Oeste, quedas de árvores afetaram diretamente cinco pessoas e uma residência, além de vias urbanas e a rodovia PR-491. O CBMPR já encerrou as ocorrências, sem registro de vítimas e com as vias desobstruídas. Também foram entregues lonas para proteção dos imóveis.



Sanepar



Equipes da Sanepar trabalham na retomada na operação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Iguaçu, uma das mais importantes para o sistema de abastecimento de água em Curitiba e Região Metropolitana. O vendaval que atingiu o Paraná provocou o destelhamento da unidade, atingindo gravemente um dos módulos. A ETA Iguaçu, que é responsável pelo abastecimento de mais de 500 mil pessoas, está operando parcialmente. Para a retirada das telhas danificadas está sendo utilizado um guindaste.

Além dos danos estruturais na ETA Iguaçu, a falta de energia provocada pelo temporal ainda prejudica o abastecimento em São José dos Pinhais, Pinhais, Piraquara e Colombo.

Maiores acumulados de chuva até as 9h30 desta segunda-feira:

102,2 mm em Ouro Verde do Oeste

93,6 mm em Toledo

92,6 mm em Ubiratã

82,6 mm em Cianorte

79,8 mm em Mangueirinha

79 mm em Laranjeiras do Sul

77,6 mm em Guarapuava

71,6 mm em Umuarama

70,6 mm em Santa Helena

69,8 mm em Nova Tebas

69,6 mm em Pinhão

68 mm em Coronel Domingos Soares

67 mm em Candói

64,2 mm em Cascavel

65,2 mm em Quedas do Iguaçu

58,6 mm em Campina da Lagoa

56,4 mm em União da Vitória

55,8 mm em Cândido de Abreu

55 mm em Porto Vitória

52,6 mm em Altônia

51 mm em Foz do Jordão

50,6 mm em São Mateus do Sul

47,2 mm em Palotina

47,1 mm em Palmas

45 mm em Cruz Machado

44,4 mm em Dois Vizinhos

43,6 mm em Cidade Gaúcha

43 mm em Apucarana

41,6 mm na Lapa

40,2 mm em Maringá

39,4 mm em Capanema

38,6 mm em Nova Laranjeiras

36,8 mm em General Carneiro

36,4 mm em Telêmaco Borba

35 mm em Francisco Beltrão

34,6 mm em Ponta Grossa

34 mm em Guaíra

33,4 mm em Mandaguari

33,4 mm em São Jorge d’Oeste

33 mm em Cruzeiro do Iguaçu

32,6 mm em São Miguel do Iguaçu

32,2 mm em Planalto

32 mm em Coronel Vivida

31,8 mm em Porto Amazonas

31 mm em Boa Esperança do Iguaçu

30,2 mm em Ivaí

Maiores rajadas de vento nesta segunda-feira no Paraná:

Ubiratã: 121 km/h

Altônia: 102,2 km/h

Ponta Grossa: 83,9 km/h

São José dos Pinhais (aeroporto): 77,7 km/h

Guaíra: 77 km/h

Cerro Azul: 76,7 km/h

Umuarama: 74,2 km/h

Cascavel: 73,8 km/h

Laranjeiras do Sul: 72,7 km/h

Campo Mourão: 71,3 km/h

Fazenda Rio Grande: 70,9 km/h

Curitiba: 58,7 km/h