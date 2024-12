Defesa Civil do Paraná alerta para risco de fortes tempestades de sábado até segunda-feira

A Defesa Civil do Paraná alerta para riscos de temporais, pois são aguardados grandes volumes de chuva para todo o estado nos próximos três dias.





De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), entre o final de semana e segunda-feira (9) o eixo de uma frente fria vai atuar em boa parte do estado. Este sistema deve ficar sobre a região até terça-feira (10) e gerar uma condição de grande instabilidade, com possibilidade de tempestades com raios e ventos fortes.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O maior acumulado será no Sudoeste, entre esta sexta (6) e segunda-feira (9), com precipitação que pode ultrapassar os 200 milímetros. Para a porção sul do Estado, os Campos Gerais, a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral o acumulado previsto ultrapassa os 150 milímetros. Na região Norte também chove bastante. Há risco de alagamentos e enchentes.





Nesta sexta-feira, a Defesa Civil enviou alertas para as pessoas cadastradas na região Sul do Paraná, comunicando a chance de fortes temporais. Esta condição vai se manter pelos próximos quatro dias. Os municípios também foram orientados a acompanhar com atenção a evolução das condições meteorológicas e se prepararem para o caso de uma emergência.

Publicidade





Todos os avisos da Defesa Civil são enviados por mensagens de SMS no 40199 e WhasApp (61) 2034-4611 mediante o cadastro prévio. O Cegerd (Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres) realiza o monitoramento do estado 24 horas por dia e enviará novos alertas de acordo com a atualização das condições.