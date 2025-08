Deputados do Paraná devem votar contra aumento de parlamentares na Câmara

A maioria dos deputados federais pelo Paraná deverá votar para manter o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao projeto de lei que aumenta o número de parlamentares na Câmara. Aprovado no dia 25 de junho, o projeto da deputada Dani Cunha (União Brasil-RJ) aumenta de 513 para 531 o número de deputados federais, com base no crescimento da população, a fim de manter a representatividade dos estados.





Com uma previsão de gastos adicionais de R$ 64,8 milhões por ano, o projeto foi vetado integralmente por Lula no dia 17 de julho. O ajuste da proporcionalidade foi cobrado em 2023 pelo STF (Supremo Tribunal Federal), mas os deputados optaram por aumentar o número de parlamentares ao invés de diminuir as bancadas.

A reportagem da FOLHA apurou que existe a possibilidade de o veto nem ser colocado para votação, o que enterraria de vez a proposta para aumentar o número de parlamentares. Nenhum deputado fala abertamente, mas a avaliação é que haveria muito desgaste para derrubar o veto presidencial neste momento, em que a oposição enfrenta uma forte pressão depois da taxação de produtos brasileiros, anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.





Dos 30 deputados federais do Paraná, 25 participaram da votação no dia 25 de junho. Nove votaram a favor do projeto: Matheus Laiola (União Brasil), Diego Garcia (Republicanos), Dilceu Sperafico (PP), Felipe Francischini (União Brasil), Geraldo Mendes (União Brasil), Luciano Alves (PSD), Ricardo Barros (PP), Toninho Wandscheer (PP) e Elton Welter (PT).

