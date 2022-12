DER confirma caverna sob a PR-445 e mantém trecho em Mauá da Serra interditado

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) do Paraná confirmou a existência de uma caverna esférica de 4,8 metros de diâmetro, localizada a três metros de profundidade da terceira faixa da PR-445, no km 3+600, em Mauá da Serra, na região Norte.





A formação não representa riscos aos condutores e será corrigida nos próximos dias, sendo necessário bloqueio parcial da rodovia.

O achado é resultado de diagnóstico realizado por técnicos do DER/PR e funcionários da obra de duplicação da rodovia entre Mauá da Serra e Tamarana, após a verificação da presença de um antigo bueiro de 80 centímetros de diâmetro.





Foi necessário bloquear o trecho ao longo desta quarta-feira (30) para executar a abertura lateral da plataforma da rodovia, medida tomada emergencialmente devido aos possíveis riscos ao condutor, permitindo a execução de análises e sondagens diretamente no local atingido.





Ao verificar o tamanho do espaço e sua localização, o DER/PR constatou que ela não apresentava riscos imediatos aos condutores. Ainda assim será necessária a correção do sistema de drenagem no local e preenchimento do espaço, evitando possíveis danos estruturais no futuro.





Os serviços já tiveram início e serão concluídos nos próximos dias, sendo mantido apenas um bloqueio parcial da rodovia no local atingido. O trecho já está todo devidamente sinalizado, alertando o condutor.