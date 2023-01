DER divulga resultados de licitações para conservação de rodovias no Paraná

O DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) publicou esta semana a classificação final de duas licitações para obras de conservação do pavimento de rodovias das regiões Norte, Norte Pioneiro e Vale do Ivaí.





São 658,77 km de estradas estaduais contemplando 38 municípios nas três regiões e beneficiando mais de 600 mil habitantes. O investimento previsto é de R$ 60,74 milhões.

Os editais receberam a nomenclatura de Lote B e Lote C da Superintendência Regional Norte do DER/PR, integrando o programa de conservação de pavimento Proconserva.





No Lote B o vencedor foi o Consórcio CE Norte LB, que apresentou a proposta de R$ 22,47 milhões. No Lote C a vencedora foi a empresa TV Técnica Viária Construções Ltda., pelo valor de R$ 38,27 milhões.

Ambas foram selecionadas em cada licitação por terem apresentado a proposta de preço mais vantajosa para a administração pública e por terem seus documentos de habilitação aprovados pela comissão de julgamento do DER/PR.





Com a publicação dos resultados, no Diário Oficial e portal Compras Paraná, tem início prazo para interposição de recursos de cinco dias úteis.

Estão previstos serviços de reperfilagem, microrrevestimento, remendos profundos e superficiais, selagem de trinca, melhorias no sistema de drenagem e na sinalização horizontal, entre outros.





O prazo de execução será de um ano, após assinatura de contrato e emissão de ordem de serviço.





