DER licita anteprojeto de duplicação do Contorno Norte de Rolândia

O DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) lançou o edital para contratar a elaboração do anteprojeto de engenharia da duplicação do Contorno Norte de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina).





Serão 4,97 quilômetros de duplicação do contorno, que é parte da PR-323, e mais 3,30 quilômetros de duplicação da PR-170, em trecho ligado ao contorno, além da adequação do acesso ao distrito de Nossa Senhora Aparecida, fora do trecho de duplicação. O investimento estimado é de R$ 1.508.058,68.





“A região Norte vai passar por uma grande transformação nos próximos anos, com o volume de obras previstas nas concessões, e precisamos garantir que as nossas rodovias acompanhem essa mudança” afirma o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex. “O Contorno Norte de Rolândia já é um importante corredor logístico, e com a duplicação vamos garantir que ele permaneça cumprindo sua função e também facilitando o desenvolvimento da região”.





Além da pista duplicada, o anteprojeto vai estudar a implantação de acostamentos, vias marginais e correção de curvas. Ele deve prever também cinco interseções em desnível (viadutos ou trincheiras), sendo quatro delas no contorno e uma na PR-170: entroncamento da PR-323 com a BR-369, PR-323 com a Estrada São Rafael, PR-323 com a Rua Barão do Rio Branco, PR-323 com a PR-170, e da PR-170 com a Avenida Júlio Braz Damasceno. Outras interseções no contorno serão readequadas também, mas em nível (rotatórias ou trevos).





“Este trecho tem um grande volume de tráfego de veículos de longa distância, estando em uma das rotas entre Paraná e São Paulo, além de muitas interseções com vias locais. Por isso, vamos implantar uma grande quantidade de obras de arte especiais, com outras soluções para melhorar ainda mais o tráfego de veículos podendo serem apontadas na elaboração do anteprojeto”, explica o diretor-presidente do DER-PR, Fernando Furiati.





Também está prevista a implantação de passeio para pedestres, iluminação rodoviária, passarelas, abrigos para parada de ônibus, melhorias ambientais, entre outras.





No acesso ao distrito de Nossa Senhora Aparecida, por meio da Estrada Bartira, serão estudadas as melhores soluções para garantir o acesso com segurança entre a PR-170 e a via municipal. Esta interseção fica a cerca de 4 km de distância do início da duplicação.





A sessão de disputa está marcada para 4 de dezembro no portal de compras do governo federal, o Compras.gov. Após concluída a licitação e contratado o anteprojeto, o prazo de elaboração será de 10 meses, com a duplicação e a adequação do acesso ao distrito sendo realizados separadamente, mas dentro da mesma empreitada.





As primeiras atividades serão contagens de tráfego, estudos geológicos, levantamentos topográficos, estudos de interferências (redes de energia elétrica, água e esgoto), levantamentos e ensaios de campo, estudos ambientais, estudos de tráfego, estudos de capacidade, estudos topográficos, estudos hidrológicos, e estudos de avaliação funcional e estrutural do pavimento existente.