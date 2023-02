DER-PR chega à fase final das obras no KM 41 da BR-277, no Litoral

Já estão na etapa final as obras de contenção da encosta da BR-277 na altura do KM 41, no Litoral.





Além de continuar avançando na perfuração do maciço rochoso, o DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) começou a instalar a tela metálica de alta resistência, que irá prevenir o escorregamento de materiais de grande porte sobre a rodovia, garantindo a segurança dos usuários.

No caso de novos danos na encosta, devido a chuvas excessivas ou outras causas, a tela metálica mantém as rochas e lascas no lugar, evitando que escorreguem e causem o deslocamento de mais material, além de não atingirem a pista.





O primeiro segmento, de 25 metros de comprimento, começou a ser instalado antes do Carnaval, com os serviços sendo retomados esta semana.

Atualmente este trecho da rodovia está com três faixas de tráfego liberadas, com uma quarta faixa sendo ocupada por guindaste.





O DER-PR já concluiu os serviços de contenção definitiva da encosta da BR-277 no outro segmento de sua responsabilidade, no km 39.

Após os serviços de limpeza e retirada de materiais, foi instalada e fixada uma tela ecológica de contenção, dispositivo de alta resistência que permite o plantio de grama, o que também ajuda a evitar novos escorregamentos.





O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte) continua a obra de recuperação do KM 42, primeiro local atingido pelas chuvas no ano passado, tendo registrado, inclusive, escorregamento de rochas. Neste ponto são duas faixas de tráfego liberadas, com um guindaste ocupando outras duas faixas.





TRÁFEGO PESADO





Permanece em vigor a restrição de tráfego pesado aos finais de semana de fevereiro na BR-277, na Serra do Mar. Veículos de carga articulados, como carretas, cegonhas e bitrens, entre outros, não poderão circular entre o km 30 (viaduto de Morretes) e o km 60 (antiga praça de pedágio).