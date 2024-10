Desenvolvimento sustentável: Paraná cria fórum de economia circular

Por meio do Decreto nº 7.577/2024 , o Governo do Paraná criou o Fopec (Fórum Paranaense de Economia Circular), espaço voltado para o debate, consultas, articulação e promoção de ações relacionadas ao tema no Estado. A principal finalidade é fomentar a adoção de princípios e práticas da economia circular visando a redução de desperdício de recursos, a promoção da reutilização, da reciclagem e do reaproveitamento de materias descartados, incentivando o desenvolvimento de cadeias produtivas mais sustentáveis.





O Fopec conta com a participação de 23 instituições, entre órgãos públicos e entidades da sociedade civil organizada, sob a coordenação da Sedest (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável). O texto prevê também a integração da população – o processo de inscrição será aberto em novembro. O grupo contará com cinco câmaras técnicas: Logística Reversa; Cooperativas de Reciclagem e Capacitação; Inovação, Tecnologia, e Pesquisa; Empreendedorismo e Atração de Investimentos; e Arranjos Regionais e Gestão Municipal.

COMPROMISSO DO GOVERNO COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL





A criação do Fórum, explica a coordenadora de Saneamento Ambiental e Economia Circular da Sedest, Isabella Tioqueta, reforça o compromisso do governo paranaense com o desenvolvimento sustentável. “É importante entender economicamente como isso funciona, como é feito o processo de gestão desse produto que pode se tornar um resíduo, e como evitar que esse resíduo se torne um problema, por isso essa discussão multissetorial é tão necessária e importante”, diz ela.

“O Fórum prevê a integração de diferentes entidades paranaenses, em parceria com instituições de ensino e pesquisa, organizações não governamentais, empresas e demais atores relevantes para os projetos e iniciativas. É com essas parcerias que poderemos adotar políticas conjuntas, com a criação e execução de programas para o setor”, acrescenta Isabella.





ECONOMIA CIRCULAR

A economia circular é um modelo econômico que fomenta a gestão de recursos naturais finitos, otimizando sua exploração e recuperando seus valores. A compreensão desse modelo econômico permite entender todas as etapas que estão envolvidas na manufatura de um produto, como a retirada da matéria-prima, a produção, o consumo e o descarte.





É parte essencial desse sistema prezar pela regeneração dos recursos utilizados, permitindo que o ecossistema mantenha-se saudável e reduzindo os impactos ambientais das ações humanas. Além disso, a economia circular busca a diminuição do uso de materiais, otimizando a relação homem-natureza.





Para mais informações sobre o Fórum Paranaense da Economia Circular, incluindo os trâmites para inscrição, basta entrar em contato pelo telefone (41) 9-9248-2170 (WhatsApp).





