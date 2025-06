Dia dos Namorados é oportunidade para conhecer 'refúgios' naturais no Norte do PR

O Dia dos Namorados está chegando e, para os casais que querem comemorar a data de um jeito especial, o Norte do Paraná reserva boas surpresas. A região abriga refúgios perfeitos para desacelerar, curtir o momento a dois e descobrir as belezas locais, tudo isso sem precisar ir muito longe. Chalés aconchegantes, jantares com clima intimista, paisagens naturais exuberantes e experiências personalizadas.





“A ideia é aproveitar o mês mais romântico do ano para estimular a redescoberta dos destinos próximos, que oferecem contato com a natureza, descanso e vivências únicas para os casais. O turismo regional tem esse potencial afetivo e de conexão”, destaca Samara Headley, presidente da Adetunorp (Agência de Desenvolvimento Turístico do Norte do Paraná).

Com opções que vão de caminhadas ao ar livre a hospedagens com infraestrutura completa, passando por roteiros gastronômicos e passeios em meio à natureza, o Norte do Paraná reúne experiências capazes de agradar diferentes perfis de casais. Samara ainda reforça que essa é uma oportunidade de valorizar o que está por perto, fomentar os empreendimentos locais e, ao mesmo tempo, celebrar o amor em cenários encantadores. “Esse movimento ajuda a impulsionar a economia de pequenos municípios, favorecendo pousadas, guias locais e o setor de alimentação."





O Norte do Paraná, descreve Samara, oferece experiências únicas, com refúgios românticos com diversas opções para casais que buscam desde experiências tranquilas em meio à natureza até as mais sofisticadas. “Há aconchegantes chalés com lareira para noites especiais, charmosos hotéis com serviços personalizados e com infraestrutura completa”, pontua a presidente da Adetunorp.

O turismo regional no mês dos namorados, segundo ela, também fortalece o vínculo com a identidade local, promovendo vivências que valorizam o acolhimento e a cultura regional. “Temos tradição em receber bem, e esse fator humano é parte essencial da experiência”, acrescenta.





Samara afirma que o Norte do Paraná conta com dezenas de pontos turísticos mapeados, muitos deles ao ar livre, acessíveis por estradas estaduais e com apoio das prefeituras locais. As opções se estendem pelos 36 municípios que fazem parte da agência e atendem desde passeios de um dia até hospedagens para fins de semana prolongados.