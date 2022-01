Mulher e criança de dois anos morrem em colisão frontal em Ponta Grossa

Uma mulher de 70 anos e uma criança de apenas dois anos de idade morreram em um acidente de trânsito no km 546 da BR-376, neste domingo (30), entre Ponta Grossa (Campos Gerais) e Curitiba.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), um Renault Logan com placas de Londrina perdeu o controle, atravessou o canteiro central e colidiu de frente contra um caminhão, que vinha no outro sentido da pista.





Segundo a polícia, cinco pessoas estavam no Logan. A mulher e a criança não resistiram e morreram no local. Os outros três ocupantes do carro tiveram ferimentos leves e foram encaminhados a hospitais de Ponta Grossa. O motorista do caminhão saiu ileso. As identidades das vítimas não foram divulgadas.