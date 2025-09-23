Dupla responsável por furto de alimentos em supermercado de Arapongas é presa

Dois homens acusados de furtar de alimentos em um supermercado foram presos nesta terça-feira (23), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). Com a dupla, foram localizados uma bandeja de carne de frango, duas bandejas de costela suína, duas bandejas de linguiça e duas bandejas de verduras.





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), populares informaram as características dos suspeitos e notificaram o furto ao supermercado, localizado na Vila Sampaio. Uma equipe de patrulhamento Maria da Penha, que estava na região, foi destacada para a busca.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Minutos depois, dois homens com as mesmas características repassadas foram abordados. Ao serem questionados, ambos confessaram a participação no furto. Em razão disso, receberam voz de prisão e foram encaminhados à 5ª Central Regional de Flagrantes para a lavratura do auto de prisão em flagrante.



