Eleitores de Arapongas têm até maio para regularizar título de eleitor

Cerca de 4.106 eleitores de Arapongas (região Metropolitana de Londrina) que não compareceram às urnas nas últimas três eleições, não justificaram ou não pagaram a multa podem ter os títulos eleitorais cancelados. Para evitar o cancelamento, estes eleitores têm até o dia 19 de maio para a regularização.





O Atendimento no Fórum Eleitoral de Arapongas é de segunda a sexta-feira, a partir de 12h até às 18h. No dia 16/04 não haverá atendimento, com retorno normal no dia 22/04. O prédio fica localizado na Rua Tico-Tico, 1001 - Vila Natal).

DOCUMENTAÇÃO





Ao comparecer ao Cartório Eleitoral para tirar o Título, regularizar a situação ou transferir o domicílio eleitoral, as eleitoras e os eleitores devem apresentar os seguintes documentos:

- Documento de identidade original com foto;

- Comprovante de endereço original (emitido há no mínimo 3 meses e, no máximo, 1 ano) em nome do eleitor ou de parente próximo cujo parentesco possa ser comprovado (pais, cônjuge, filho);

- Certificado de alistamento militar original (para os eleitores do sexo masculino nascidos em 2005).





O Fórum Eleitoral de Arapongas recomenda para que a população não deixe para a última hora a regularização da situação eleitoral.





