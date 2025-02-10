Em posse da Aerp, Ratinho Junior destaca papel da radiodifusão na informação com credibilidade no PR

Nesta segunda-feira (10), o governador Ratinho Junior (PSD) participou da posse das novas diretorias da Aerp (Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná) e do SERT-PR (Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Paraná), e destacou o papel das emissoras de rádio e televisão paranaenses em levar informações de qualidade e com credibilidade para a população.







Ratinho Junior também destacou o papel da Aerp junto às emissoras de rádio e TV para promover comunicação gratuita e acessível a toda a população. “Eu nasci dentro de rádio, desde os cinco anos de idade acompanhava meu pai de madrugada apresentando programa em rádio. Para mim, a radiodifusão é uma paixão, algo que tenho muito prazer em conviver”, disse Ratinho Junior.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“É uma área que tem uma importância muito grande para o desenvolvimento do Paraná. A radiodifusão é o olho clínico da sociedade, que defende os interesses da população e mantém a credibilidade perante o público, porque não transmite fake news”, acrescentou. "A qualidade do trabalho diário da Aerp e de suas associadas na busca por informações qualificadas as distinguem e ajudam a guiar a sociedade".





Na solenidade, o governador recebeu ainda a medalha Guardião da Aerp, que é entregue pela associação às pessoas que reconhecem e trabalham pela valorização da radiodifusão no Paraná.

Publicidade





EM 2025, ASSOCIAÇÃO COMPLETA 50 ANOS DE FUNDAÇÃO





A Aerp completa 50 anos de fundação em 2025 e conta atualmente com 320 emissoras associadas em todo o Paraná. A entidade promove projetos e eventos para levar novas tendências e tecnologias ao setor, induzindo a inovação e a expansão dos meios de comunicação paranaenses. Quem assume a presidência da associação é Rodrigo Martinez, da Rede CNT, de Curitiba, enquanto Ivaldir Peracchi, da rádio Líder Sul, de Laranjeiras do Sul, ficará à frente da SERT-PR até 2027.

Publicidade





Para Martinez, a imprensa livre é uma das grandes responsáveis pela pluralidade de ideias na formação da sociedade. “A radiodifusão tem um papel fundamental na união das pessoas e na liberdade de expressão. A nossa sociedade é uma sociedade livre porque defendemos a imprensa livre e verdadeira, sem fake news. Nosso principal papel, enquanto associação, é defender a liberdade de expressão, defendendo os valores da sociedade”, ressaltou.





“As rádio, televisões, os jornais de grande circulação e também os jornais de bairro têm um papel muito importante, porque transmitem a confiança da notícia. Quando ela está impressa, está sendo transmitida por um radialista ou por um apresentador de televisão, ela mostra a garantia da credibilidade”, afirmou o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel.





Leia também: