Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Meios de comunicação

Em posse da Aerp, Ratinho Junior destaca papel da radiodifusão na informação com credibilidade no PR

Redação Bonde com AEN-PR
10 fev 2025 às 17:24

Compartilhar notícia

Ari Dias/AEN
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Nesta segunda-feira (10), o governador Ratinho Junior (PSD) participou da posse das novas diretorias da Aerp (Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná) e do SERT-PR (Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Paraná), e destacou o papel das emissoras de rádio e televisão paranaenses em levar informações de qualidade e com credibilidade para a população.


Ratinho Junior também destacou o papel da Aerp junto às emissoras de rádio e TV para promover comunicação gratuita e acessível a toda a população. “Eu nasci dentro de rádio, desde os cinco anos de idade acompanhava meu pai de madrugada apresentando programa em rádio. Para mim, a radiodifusão é uma paixão, algo que tenho muito prazer em conviver”, disse Ratinho Junior.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


“É uma área que tem uma importância muito grande para o desenvolvimento do Paraná. A radiodifusão é o olho clínico da sociedade, que defende os interesses da população e mantém a credibilidade perante o público, porque não transmite fake news”, acrescentou. "A qualidade do trabalho diário da Aerp e de suas associadas na busca por informações qualificadas as distinguem e ajudam a guiar a sociedade".


Na solenidade, o governador recebeu ainda a medalha Guardião da Aerp, que é entregue pela associação às pessoas que reconhecem e trabalham pela valorização da radiodifusão no Paraná.

Publicidade


EM 2025, ASSOCIAÇÃO COMPLETA 50 ANOS DE FUNDAÇÃO


A Aerp completa 50 anos de fundação em 2025 e conta atualmente com 320 emissoras associadas em todo o Paraná. A entidade promove projetos e eventos para levar novas tendências e tecnologias ao setor, induzindo a inovação e a expansão dos meios de comunicação paranaenses. Quem assume a presidência da associação é Rodrigo Martinez, da Rede CNT, de Curitiba, enquanto Ivaldir Peracchi, da rádio Líder Sul, de Laranjeiras do Sul, ficará à frente da SERT-PR até 2027.

Publicidade


Para Martinez, a imprensa livre é uma das grandes responsáveis pela pluralidade de ideias na formação da sociedade. “A radiodifusão tem um papel fundamental na união das pessoas e na liberdade de expressão. A nossa sociedade é uma sociedade livre porque defendemos a imprensa livre e verdadeira, sem fake news. Nosso principal papel, enquanto associação, é defender a liberdade de expressão, defendendo os valores da sociedade”, ressaltou.


“As rádio, televisões, os jornais de grande circulação e também os jornais de bairro têm um papel muito importante, porque transmitem a confiança da notícia. Quando ela está impressa, está sendo transmitida por um radialista ou por um apresentador de televisão, ela mostra a garantia da credibilidade”, afirmou o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel.


Leia também:

Imagem
Familiares, amigos e alunos se despedem do médico José Eduardo de Siqueira
Faleceu neste domingo (9), aos 82 anos, o médico cardiologista e bioeticista José Eduardo de Siqueira. Autor de diversos livros e pesquisador de renome internacional, se destacou pela atuação acadêmica e pelo compromisso.
Paraná Ratinho Junior Televisão Rádio jornalismo comunicação Gov.br
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas