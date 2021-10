Em Rolândia, Ratinho Junior explica por que não assinou carta de governadores

Em visita ao Norte do Paraná nesta quinta-feira (30), o governador Ratinho Junior (PSD) considerou "pouco sincero" o movimento encabeçado por governadores de 19 estados e do Distrito Federal, que buscou desmontar a tese defendida pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para a alta no preço dos combustíveis.

Após ser questionado pela FOLHA sobre os motivos que o fizeram não assinar carta endereçada ao presidente, o governador do Paraná colocou a culpa na corrida ao Palácio do Planalto, em curso desde antes do aumento expressivo dos preços dos combustíveis.



"Essa questão de carta eu não assino porque isso já virou um ambiente de fazer política, né? Ali tem candidatos a presidente, então, deixa de ser um fórum, digamos assim, sincero em defesa dos governos. Ali tem muito interesse, cada um com a sua visão, que nós respeitamos, e quando tem uma demanda do Paraná eu vou lá pessoalmente em Brasília e resolvo", afirmou o governador, apoiador do governo federal.







