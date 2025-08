MP move ação contra o estado para mulher trans conseguir cirurgia de redesignação

O MPPR (Ministério Público do Paraná), pela comarca de Umuarama (Noroeste), ajuizou uma ação civil pública contra o Estado do Paraná, para que uma mulher transexual tenha seu direito a realizar uma cirurgia de transgenitalização garantido. A ação busca obrigar o estado a cumprir a efetividade de tal direito que, no Brasil, é assegurado por lei via SUS (Sistema Único de Saúde).

