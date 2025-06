Em visita a Rolândia, princesa do Japão admira terra roxa do Norte do Paraná

A princesa japonesa Kako de Akishino passou pelo Norte do Paraná na manhã desta segunda-feira (9). A primeira parada foi em Rolândia, na Região Metropolitana de Londrina. A sobrinha de Naruhito, atual imperador do Japão, chegou ao Museu Histórico da Imigração Japonesa por volta das 9h30, acompanhada de sua comitiva e segurança particular.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Ela se dirigiu ao Monumento aos Pioneiros, que fica ao lado da entrada do Museu e que homenageia os que “tombaram durante a jornada para a construção e o progresso do Paraná”, como inscrito na pedra. Em memória aos falecidos, ajeitou a coroa de flores que havia sido colocada ao centro do Monumento e fez uma reverência. A construção foi inaugurada em 1978 pelo, na época, príncipe herdeiro Akihito, avô de Kako e ex-imperador, e pela princesa Mitiko, por ocasião dos 70 anos da imigração japonesa no Brasil.





Publicidade

Kako seguiu para o Museu Histórico da Imigração Japonesa acompanhada de sua comitiva, onde a monja Jishun, Haruko Morioka, do Templo Budista de Rolândia, a guiou por um tour pelo espaço. Com explicações em japonês, a monja apresentou os artefatos do local, com a princesa se mostrando curiosa e fazendo perguntas sobre os diferentes objetos em exposição.





EM UM POTE





Antes do início da visita, monja Jishun apanhou terra do gramado e colocou em um pote, levando-o para uma das mesas do Museu que abriga peças históricas. Seu objetivo foi mostrar algo diferente do que a princesa já viu em sua visita ao Brasil, que teve início na última sexta (06) na capital paulista.

Publicidade





“Ela já esteve no Museu de Imigração Japonesa de São Paulo, que é bem mais completo do que aqui. Pensei que seria chato ouvir a mesma coisa duas vezes; queria achar alguma coisa mais típica daqui, aí tive a ideia de mostrar a terra roxa”, explicou.





Ao apresentar o pote com a terra, apontou para um registro antigo de um cafezal, e disse “aquela terra roxa é essa aqui”. “Eu mostrei pra ela, ela falou ‘nossa, que interessante, posso tocar?’ Falei que poderia sujar (a mão) e ela tocou bem de leve”, contou a monja, imitando a expressão admirada de Kako.

Publicidade





Morioka sinalizou ainda para uma foto antiga da Família Imperial, com a presença da princesa, de seu tio e imperador atual, Naruhito, seu avô e imperador anterior, Akihito, e sua irmã mais velha, a princesa Mako. “Ela viu e falou ‘nossa, já é de vários anos atrás’”, pontuou.





Todo o tour foi acompanhado à distância pelo diretor do Museu, Fábio Iwakura, e autoridades locais. A monja disse que Kako “reprisou” tudo o que viu no espaço, e ficou impressionada que a princesa “fez um resumo e memorizou tudo”.