Empresa paranaense ameaça demitir 30% dos funcionários se Lula ganhar eleição

A empresa paranaense Concrevali, do setor de construção, ameaçou demitir 30% de seus funcionários caso o ex-presidente Lula saia vitorioso do segundo turno.





"Diante da atual instabilidade política e possível alteração de diretrizes econômicas no Brasil após os resultados prévios do pleito eleitoral deflagrado em 2 de outubro e, em se mantendo este mesmo resultado no 2º turno, a empresa deverá reduzir sua base orçamentária e o número de colaboradores para o próximo ano em pelo menos 30%, consequentemente o que afetará o nosso poder de compra e produção, desencadeando uma queda significativa em nossos números", diz o documento, divulgado nesta semana.





O texto parece ter sido copiado de um outro comunicado que circula nas redes sociais desde segunda-feira (3), divulgado por outra empresa, a Stara, do Rio Grande do Sul. A diferença é que a Concrevali adiciona a ameaça de demitir 30% dos funcionários.





Procurada pela Folha de S.Paulo., a empresa diz que alguns de seus parceiros romperam contratos após o resultado do primeiro turno. Afirmam, no entanto, que não há a intenção de intimidar seus funcionários.