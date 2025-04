Enem Paraná: ferramenta vai auxiliar na preparação de mais de 100 mil alunos da rede estadual

A Seed-PR (Secretaria de Estado da Educação do Paraná) lançou oficialmente nesta quinta-feira (10) o recurso educacional digital Enem Paraná. Criada para auxiliar a preparação de estudantes para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e outros vestibulares, a ferramenta já está disponível para alunos do 3º ano do ensino médio de toda a rede estadual de educação. O lançamento foi no Colégio Estadual Paula Gomes, em Curitiba.





Cerca de 105 mil estudantes paranaenses têm acesso à plataforma. Desenvolvido pela Seed-PR, o Enem Paraná visa otimizar o ensino e a aprendizagem dos alunos, com foco na ampliação do ingresso de estudantes da rede pública no ensino superior.

Por meio do recurso, os alunos têm acesso a questionários, videoaulas, podcasts e simulados que atendem a diferentes estilos de aprendizagem e abrangem conteúdos cobrados no Enem e nos principais vestibulares. Além disso, gráficos permitem que o estudante acompanhe o próprio progresso e identifique pontos fortes e fracos no processo de aprendizagem. O aplicativo ainda oferece ferramentas de estudo personalizáveis conforme o ritmo e a disponibilidade de tempo do usuário.





De acordo com o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, o principal objetivo da inovação é democratizar o acesso dos alunos às tecnologias educacionais. “Sabemos que um cursinho particular é muito caro e, muitas vezes, compromete o orçamento familiar. Agora, com o Enem Paraná, os estudantes da rede pública terão acesso a todo esse recurso, de forma gratuita”, explicou.

“É uma ferramenta que vai ajudar nossos meninos e meninas a ingressarem nas universidades públicas por meio do Enem, dos vestibulares e do nosso Aprova Paraná Universidades. É uma forma de colocarmos os estudantes da rede estadual de educação no Ensino Superior, uma política do Estado que vem avançando cada vez mais e transformando realidades em todo o Paraná”, acrescentou.





Os conteúdos disponíveis no Enem Paraná estão alinhados à BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e abordam os componentes curriculares da Formação Geral Básica. A plataforma permite acesso on-line e off-line, por computador ou aplicativo no celular, para que os alunos possam estudar a qualquer momento.

O acesso ao Enem Paraná pelo computador pode ser feito a página https://enempr.com.br/enemparana. Já por celular ou tablet, é necessário fazer o download do aplicativo nas lojas oficiais Android ou iOS. Para utilizar a plataforma, basta clicar no botão "Acesse com Paraná" e fazer o login normalmente com a conta @escola.pr.gov.br.





IMPACTO POSITIVO

Assim como nas demais escolas da rede estadual de educação, estudantes do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Paula Gomes já notaram o impacto positivo do Enem Paraná, disponibilizado aos alunos no início de março para testes.

“Eu acho que o aplicativo dá uma boa ajuda, abre um leque de conhecimento. Acredito que vai trazer bastante facilidade para fazermos a prova do Enem. Eu mesma já estou assistindo às aulas de Artes”, contou a estudante Maria Luísa Nunes, de 16 anos, que deve prestar vestibulares para os cursos de Artes Visuais, Design Gráfico ou Educação Física.





Otávio Henrique Oliveira, também estudante do Ensino Médio, pretende fazer faculdade nas áreas de Programação ou Desenvolvimento de Jogos. “O Enem Paraná tem várias matérias diferentes e está sendo bem legal. Tem várias opções de como estudar e fazer testes para a prova do Enem. O aplicativo está me ajudando a entender algumas matérias e até rever conteúdos de aulas em que faltei por motivos médicos”, relatou.

O Colégio Estadual Paula Gomes atende a cerca de 500 estudantes, matriculados do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. A instituição faz parte do programa Paraná Integral, e todos os alunos estudam das 7h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira.





Conforme a diretora do colégio, Rosemary de Souza, a adoção do aplicativo complementa o modelo de ensino em tempo integral. “O recurso ajuda muito nas aulas de estudo orientado, na recomposição de aprendizagem e está sendo trabalhado também nas aulas de preparação para o vestibular, com orientação da professora, nas salas de informática. É um aplicativo que veio para revolucionar, porque os estudantes têm acesso gratuito, on-line e na palma da mão”, destacou.

RECURSOS EDUCACIONAIS DIGITAIS





Estudantes da rede estadual de educação têm acesso a diferentes recursos educacionais digitais, que complementam o aprendizado obtido em sala de aula.





Um exemplo é o Khanmigo, ferramenta de IA (Inteligência Artificial) para apoio no ensino da matemática. O sistema proporciona suporte individualizado aos alunos, respondendo dúvidas em tempo real e adaptando estratégias de ensino às necessidades específicas de cada estudante.





Alunos da rede também têm aulas de inglês por meio da plataforma Inglês Paraná High, que oferta um curso on-line completo de Língua Inglesa. Já o Inglês Paraná Teens, focado em estudantes de 6º, 7º e 8º anos do Ensino Fundamental, usa IA como suporte para melhorar os níveis de escrita e conversação em inglês.





Outras ferramentas, como o Leia Paraná e o Redação Paraná, ajudam a aprimorar habilidades de leitura e escrita dos estudantes paranaenses. Além disso, a Seed-PR testa, em parceria com a Google, o uso da Plataforma LIA, focada em melhorar a capacidade de leitura de crianças, e de outra ferramenta para aperfeiçoamento da redação, proporcionando feedbacks automatizados para estudantes do 3º ano do Ensino Médio. O objetivo é disponibilizar o acesso aos novos recursos para toda a rede estadual a partir deste ano.