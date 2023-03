Enfermeiro de Rolândia é convocado pela Força Nacional do SUS para ajudar povos yanomami

O enfermeiro do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), Adriano Piza, embarcou nesta terça-feira (7) para o Norte do País, onde vai ajudar na proteção e atendimento do povo yanomami. O profissional foi convocado pela Força Nacional do SUS (Sistema Único de Saúde), programa de cooperação que existe desde 2011, época que Piza fez a inscrição, se recadastrando neste ano.







Esta é a terceira missão do enfermeiro longe do Paraná. A primeira foi em 2019, em Brumadinho (MG), após o rompimento da barragem da Vale. A segunda, desta vez pela Força Nacional do SUS, foi no início de fevereiro, em Boa Vista, Roraima, dentro do polo Surucucu e de outros três sub polos.

Publicidade

Publicidade





“As equipes eram compostas por três profissionais da Força Nacional do SUS: um médico e dois enfermeiros, que atendiam todo tipo de demanda, espontânea ou as de emergência por busca ativa, prestando atendimentos a casos de desnutrição grave, moderada, problemas respiratórios, síndrome respiratória grave, malária, traumas e até mesmo ferimentos de arma branca e de fogo”, relatou.





De acordo com o enfermeiro, no tempo que passou junto ao povo yanomami se deparou com situações de fome e desnutrição gravíssimas. “Nos meus quase 22 anos de enfermagem nunca imaginaria de veria algo desta forma”, afirmou. “Vi as condições precárias com água contaminada pelos garimpos e sem condições de uso dos igarapés, os indígenas sem condições de trabalho pela doença e a maioria com malária e febre”, contou.





Piza ficará até o final do mês em Roraima. “A expectativa é de poder continuar com o trabalho e os esforços, que é o que vai amenizar o caos instalado, principalmente do número de casos graves e óbitos”, projetou. “É muito gratificante visualizar como estavam antes dos atendimentos e como ficaram depois das dietas assistidas. Observamos a evolução de peso e das condições melhores de saúde.”





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA: