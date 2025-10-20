Equipe de handebol de Cambé é bicampeã dos Jogos da Juventude do Paraná

Neste fim de semana, o Handebol Cambé conquistou o bicampeonato da modalidade nos Jogos da Juventude do Paraná. Defendendo o título também vencido em 2024, o município já tinha vaga garantida na fase final e brilhou, sendo campeão de forma invicta. No ano, a equipe já garantiu os Jogos Abertos Regionais, Paranaense Juvenil e o segundo lugar no Campeonato Brasileiro de Clubes.





A fase final foi disputada em Pato Branco reunindo as cinco melhores equipes do estado. Cambé venceu Ponta Grossa, por 27×19; Londrina, por 23×18; Cascavel, por 26×19; e, por fim, Maringá, por 19×14.

O técnico Rodolfo Cyborg explicou que o torneio dos Jogos da Juventude é a competição mais importante das categorias de base do Paraná porque as cidades investem forte em suas equipes. Em Cambé, não é diferente. A frente do projeto desde 2016, Cyborg destaca que o aperfeiçoamento no município foi crescente e isso se mostra nos números. Em 2018, classificação para a fase final prata. Em 2019, campeão da fase final prata. Em 2022, terceiro lugar na chave ouro. Em 2023, segundo lugar na chave ouro. Até os dois títulos em sequência.





“Dos 15 atletas que participaram dessa competição, 14 atletas são de Cambé. Todos começaram ali no CAIC e isso nos traz muito orgulho. É um projeto bancado pela Prefeitura de Cambé, através da Secretaria de Esportes, e que também conta com um apoio muito grande da iniciativa privada. Acredito que com tudo isso, unindo forças e através de muita seriedade, muito trabalho, muita dedicação, o apoio da escola que nos abriu as portas, das famílias e dos atletas a gente conseguiu esse resultado. Conseguimos repetir esse ano e, com certeza, ano que vem, vamos brigar para defender o tricampeonato”, ressaltou o técnico.

No início do mês, em Brasília, o Handebol Cambé conquistou mais um resultado muito expressivo, com o segundo lugar no Campeonato Brasileiro de Clubes sub-16. A vaga foi conquistada graças ao vice-campeão da Taça Sul da categoria, e de outros títulos que garantiram apoio ao Handebol Cambé como campeões paranaenses sub-14, 15, 16 e 17; campeão dos Jogos da Juventude sub-17; campeão escolar sub-17; vice-campeão paranaense sub-18 e 21; e terceiro lugar no Escolar sub-14.





Na capital federal, Cambé caiu em uma chave bem forte, segundo o treinador, contra o campeão do Nordeste, campeão do Sudeste e a vice do Nordeste. Com uma vitória, um empate e uma derrota, Cambé se classificou em segundo. Nas quartas de final, vitória contra o time de Alagoas. Na semifinal, outro triunfo, agora contra um time de Mato Grosso, treinado por Cristiano Fripp, que também comanda a seleção brasileira de base. Na grande decisão, derrota no detalhe para o Herkules de Guarulhos.

“Fizemos um ótimo jogo. Ficamos a maior parte do tempo na frente do placar, mas no final ali faltou um pouco de experiência, bateu o cansaço por nosso elenco ser mais reduzido, faltou experiência de jogar competições desse nível e aí tomamos a virada e perdemos o jogo por 27 a 25. Mas é um orgulho muito grande. Somos vice-campeões brasileiro. Hoje, Cambé tem a segunda melhor equipe sub-16 do Brasil, a melhor equipe sub-16 e sub-17 do Paraná. Então, é um resultado fantástico. Nós, com estrutura de Prefeitura, jogando com os melhores clubes de handebol do Brasil. Com certeza, as famílias ficaram muito felizes, os atletas ficaram muito felizes, a Secretaria. Todo mundo orgulhoso do resultado que conquistamos. Foi muito acima do que imaginávamos, e mostra que temos um trabalho de qualidade e de excelência. Atletas de alto nível na nossa cidade quando se fala do handebol masculino”, concluiu Rodolfo.