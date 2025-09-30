Equipes que vão trabalhar em unidades do Poupatempo no Paraná passam por treinamento

A implantação do Poupatempo Paraná estão dentro do cronograma no estado com a contratação e treinamento dos primeiros funcionários que atuarão nas centrais de atendimento. Todo o processo seletivo foi conduzido pelas Agências do Trabalhador e resultou na contratação de 181 pessoas para exercer funções tanto no atendimento ao público, quanto na área administrativa, nas três primeiras unidades do Poupatempo (Curitiba, Ponta Grossa e Londrina).





A primeira a ser inaugurada será a do Shopping Estação, em Curitiba, na próxima semana. Os 70 funcionários que atuarão no local já participam dos treinamentos específicos para oferecer um atendimento ágil e humanizado à população. No total foram 24 horas de treinamento.

“Esse momento garante que os servidores estejam capacitados para atender os cidadãos com qualidade desde o primeiro dia de funcionamento. Além disso, o Poupatempo se soma às Agências do Trabalhador como mais um espaço em que a população poderá consultar e se candidatar a vagas de emprego”, destaca o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná, Paulo Rogério do Carmo. A expectativa é de que as 20 unidades do Poupatempo Paraná gerem quase 600 postos de trabalho, com possibilidade de ampliação.





Além da Capital, até o final de outubro também serão abertas as unidades de Ponta Grossa (Rua Hermelino de Leão, 703 - Palladium Shopping PG) e Londrina (Av. Theodoro Victorelli, 150 - Boulevard Shopping Londrina). Em novembro, entram em operação o segundo Poupatempo Curitiba (unidade Pinheirinho) e a unidade de Maringá e mais perto do fim do ano será a vez de Umuarama, Cascavel, Foz do Iguaçu e Araucária.

Ainda restam vagas para as unidades de Umuarama (22 vagas), Foz do Iguaçu (29 vagas), Maringá (47 vagas), Cascavel (30 vagas), Guarapuava (22 vagas), Colombo (18 vagas) e Araucária (21 vagas). As oportunidades são para atendente, assistente administrativo, assistente de Recursos Humanos, Gerente de Unidade, Supervisor de Atendimento e técnico de Tecnologias de Informação e Comunicação e podem ser buscadas nas Agências do Trabalhador dos municípios.





Para o superintendente de Governança de Serviços e Dados, Leandro Victorino de Moura, além da inovação no atendimento, que passará a promover uma grande transformação digital, o programa já contribui para a geração de empregos. “O Poupatempo Paraná une agilidade e simplicidade nos serviços públicos e, ao mesmo tempo, começa a movimentar a economia com novas oportunidades de trabalho e renda para os paranaenses”, ressalta.

Poupatempo

O Poupatempo Paraná reúne, em um só ambiente, serviços de diversos órgãos estaduais para oferecer mais praticidade, agilidade e conforto à população. Também terá um portal e um aplicativo com serviços por vídeochamada, agendamento e IA para tirar dúvidas e realizar consultas. As unidades funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com ambientes padronizados, acessíveis e focados na experiência do cidadão.

Serão mais de 200 serviços disponíveis, incluindo a emissão da nova Carteira de Identidade, atendimentos do Detran-PR, serviços da Copel e Sanepar, consultas da Cohapar, cadastro no programa Casa Fácil Paraná e encaminhamento de solicitações de seguro-desemprego e vagas de emprego das Agências do Trabalhador.





O atendimento será feito mediante agendamento prévio, que poderá ser realizado pelo portal e aplicativo do Poupatempo Paraná (para sistemas Android e IOS), ou diretamente nos totens de autoatendimento instalados nas unidades.

Mais oportunidades

Além das vagas do Poupatempo, o Paraná começou a semana com mais de 26 mil postos de trabalho abertos. São oportunidades para todas as regiões, principalmente para as funções de alimentador de linha de produção (7.833), abatedor (1.042), operador de caixa (902) e magarefe – cortador de carne (857).

De acordo com o levantamento do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgado na última segunda-feira (29), o Paraná foi o terceiro estado com o maior volume de novos empregos com carteira assinada entre janeiro e agosto de 2025.









