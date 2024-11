Estrada da Graciosa tem pare-e-siga nesta terça-feira para recuperar local de queda de árvores

O DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) informa que a Estrada da Graciosa (PR-410), em Morretes, na região do Litoral, tem restrições de tráfego ao longo desta terça-feira (19) para realização de serviços em local de queda de árvores, no km 11+100.





Está prevista a retirada de raízes, retaludamento do local onde elas estavam, e hidrossemeadura para recompor a vegetação, evitando que as chuvas previstas para esta semana causem mais danos no trecho.





As árvores foram retiradas da pista ainda no sábado (16) à noite, com as atividades atuais sendo um complemento de segurança.





O tráfego será totalmente interrompido por alguns minutos para descarregar e carregar retroescavadeira de caminhão-prancha do DER/PR, com o segmento ficando em pare-e-siga para realização dos serviços. A previsão é de concluir as atividades ainda nesta terça.





Os serviços na Graciosa são feitos por uma equipe de administração direta da Superintendência Regional Leste do DER/PR.