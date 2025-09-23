Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Operação Transparência

Ex-comandante da PM denunciado por cobrança de propina é preso em Maringá

Redação Bonde com MPPR
23 set 2025 às 16:40

Compartilhar notícia

siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um major da PMPR (Polícia Militar do Paraná) foi preso preventivamente nesta terça-feira (23), em Maringá (Noroeste), durante uma ação do MPPR (Ministério Público do Paraná) e do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado). Os patrimônios do militar (contas, veículos e imóveis), avaliados em R$ 344.333,00, também foram confiscados. 


As medidas foram cumpridas no âmbito da Operação Transparência – um desdobramento da Operação Zero Um. As investigações apontam que o agente público utilizou sua posição de comandante da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar de Loanda para exigir e obter para si vantagens indevidas (propinas). O major chegou a ser preso no início das investigações, passou a cumprir prisão domiciliar, mas foi novamente preso preventivamente. Ele já foi denunciado pelo MPPR pelo crime de cobrança de propina.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Esquema


Publicidade

Com início em setembro de 2024, as apurações sobre os atos ilegais começaram após o Gaeco de Maringá receber a informação da possível prática de vários crimes militares envolvendo um oficial da PMPR e soldados da corporação. Com o avanço das apurações, foram obtidas evidências de que o comandante realizava, de forma sistêmica, a cobrança e o recebimento de propinas.


Na denúncia, oferecida no dia 10 de setembro e recebida pelo Juízo no último dia 15, o Gaeco aponta a ocorrência de dez fatos relacionados a cobranças de valores feitas a representantes de pessoas jurídicas que mantinham contratos de prestação de serviços com a Companhia. Algumas das exigências de vantagens ilícitas ocorreram por ocasião da realização do 3º Torneio de Pesca da Companhia, sendo uma das práticas empregadas a exigência de que a empresa que fornecia as camisetas do evento repassasse um percentual dos valores arrecadados com as vendas para a conta bancária do major. O pretexto seria a realização de benfeitorias nas instalações da corporação. Em outras ocasiões, também foi comprovada a exigência de propina em troca do fechamento de contratos de prestação de serviços para a corporação.

Publicidade


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Logo Bonde
Foto de Perfil de Redação Bonde com MPPR /

Por Redação Bonde com MPPR .

Polícia Militar PM Ministério Público Major da PM Cobrança de propina Maringá prisão
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas