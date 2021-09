Ex-presidente da Câmara de Arapongas é investigado por controlar 200 pontos do jogo do bicho

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) denunciou seis pessoas investigadas por exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro em Arapongas. A acusação traz seis crimes, com diferentes participações dos envolvidos: organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva, violação de sigilo funcional, obstrução da justiça e lavagem de dinheiro.

O mentor do esquema seria um ex-presidente da Câmara de Vereadores de Arapongas, acusado de atuar como chefe do esquema de exploração da contravenção do jogo do bicho, sendo o responsável pelo fornecimento de “máquinas para os jogos ilegais usadas nos estabelecimentos comerciais, além de ordenar pagamentos e transações financeiras, bem como por determinar o pagamento de vantagens indevidas para agentes públicos com o objetivo de facilitar a prática da contravenção”.





